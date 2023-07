Resident Evil 4, arriva un nuovo remake, ma in 2D

Un demake di Resident Evil 4 interamente in 2D dimostra come il gioco Capcom sia valido anche se inquadrato con una visuale del tutto inedita.

Il rifacimento del quarto capitolo della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo basso) ha del resto dimostrato che il gioco ha ancora classe da vendere.

Già nelle scorse settimane un altro demake di RE4, re-immaginato come un classico capitolo PS1, aveva stupito in positivo.

Ora, come riportato anche da NintendoLife, qualcuno si è superato realizzando una nuova versione interamente a scorrimento e in due dimensioni.

Un fan di nome DooMero sta lavorando a un remake completo del survival horror ma questa volta in stile platform a scorrimento laterale in 2D.

Il progetto è in corso da un po' di tempo, con l'autore che ha deciso di utilizzare il motore e lo strumento di modding GZDoom per rendere concreta questa idea.

Da quanto abbiamo visto finora, il progetto evoca un forte senso di nostalgia per i giochi usciti su Game Boy Advance.

Il creator ha pubblicato un video di gameplay di 33 minuti (lo trovate poco sopra), mostrando il progetto in azione.

Guardare Leon correre da sinistra a destra, abbattere i Ganados solo su un piano orizzontale fa sicuramente abbastanza strano, ma il tutto trasuda un certo fascino retrò.

DooMero non ha ancora fornito una data di uscita per questo progetto, immaginiamo gratuito, quindi per ora dovremo accontentarci di ammirare i video di questo survival platform a scorrimento laterale.

Restando in tema, mesi fa è stato anche mostrato Bio Evil 4, il gioco gratis che omaggia Resident Evil, ispirato a grandi classici del passato.

Ma non solo: DOOM the Mercenaries Deluxe Beta 3.0 è una mod di conversione parziale che unisce due giochi molto amati, ovvero RE4 e DOOM, per offrire un'esperienza di gioco unica e ricca di azione.