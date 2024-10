Requisiti e novità grafiche di Red Dead Redemption PC

Rockstar Games ha oggi annunciato il rilascio ufficiale di Red Dead Redemption per PC il 29 ottobre.

Il popolare gioco western, originariamente uscito nel 2010 (che trovate in versione fisica per console su Amazon) includerà anche l'espansione Undead Nightmare.

La versione PC è sviluppata da Double Eleven, lo studio britannico che ha curato anche i port per PlayStation 4 e Nintendo Switch dello scorso anno.

Questa edizione annunciata oggi offrirà diverse funzionalità esclusive, tra cui:

Risoluzione nativa 4K fino a 144Hz su hardware compatibile

Supporto per monitor ultrawide (21:9) e super ultrawide (32:9)

Supporto HDR10

Piena funzionalità di tastiera e mouse

Tecnologie NVIDIA DLSS 3.7 e AMD FSR 3.0

Impostazioni regolabili per ombre, distanza di rendering e altro

Rockstar ha anche pubblicato i requisiti minimi e raccomandati su Steam:

Minimi:

OS: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-4670 / AMD FX-9590

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360

DirectX: Versione 12

Memoria: 12 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Compatibile con Direct X

Consigliati:

OS: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500X

Memoria: 8 GB di RAMù

Grafica: NVIDIA GTX 2070 / AMD RX 5700 XT

DirectX: versione 12ù

Memoria: 12 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Compatibile con Direct X

Note aggiuntive: SSD consigliato

Tra questi, un processore Intel Core i5-4670 o AMD FX-9590, 8 GB di RAM e una scheda video NVIDIA GTX 960 o AMD Radeon R7 360 per i requisiti minimi.

C'è la possibilità che i modder possano modernizzare ulteriormente il comparto visivo del gioco attraverso pacchetti di texture, modifiche ai modelli dei personaggi e varie mod con Ray Tracing.

Questo potrebbe ovviamente aumentare l'attrattiva della versione PC per molti utenti.

Rockstar non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale per PC, ma come riferimento la versione console costa attualmente 49.99 euro.

Maggiori dettagli saranno probabilmente rivelati nelle prossime settimane, in vista del lancio previsto per fine ottobre.

Nel mentre, sapevate che c'è un audiolibro che vi racconta la storia di Red Dead con la voce di Arthur Morgan?