Red Dead Redemption ufficiale su PC: ecco la data di uscita

Red Dead Redemption arriva su PC: Rockstar ha infatti annunciato la nuova uscita ufficiale del gioco.

Dopo anni di attesa, quindi, Red Dead Redemption (che trovate in versione fisica per console su Amazon) si prepara finalmente a fare il suo debutto ufficiale su PC.

L'annuncio, tanto atteso dai fan, è arrivato come un fulmine a ciel sereno: il grande e immortale capolavoro di Rockstar sarà disponibile a partire dal 29 ottobre 2024.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia.

Dopo la versione rimasterizzata per console e le voci che si rincorrevano ormai da mesi, Rockstar ha confermato che anche i giocatori PC potranno immergersi nell'epopea di John Marston.

Oltre al gioco base, la versione includerà anche l'espansione Undead Nightmare, aggiungendo ulteriore valore all'acquisto.

Le specifiche tecniche per PC non sono ancora state svelate nel dettaglio, ma da quello che leggiamo nel post ufficiale il gioco sfrutterà al meglio l'hardware, offrendo una grafica migliorata e un'esperienza ottimizzata per i giocatori PC.

Per chi non conoscesse Red Dead Redemption, si tratta di uno dei titoli più iconici e amati della scorsa generazione di console.

Ambientato nel 1911, alle soglie del declino del selvaggio West, il gioco segue le vicende di John Marston, un ex fuorilegge costretto a collaborare con le autorità per dare la caccia ai suoi vecchi compagni di banda in cambio della libertà.

Uno degli aspetti più apprezzati del gioco è il suo vasto mondo aperto, che offre una rappresentazione autentica e mozzafiato del West americano e del Messico.

Il gameplay, poi, è un mix perfetto tra azione, esplorazione e interazioni sociali. Marston può cacciare animali, completare missioni secondarie e fare scelte morali che influenzano la percezione che il mondo di gioco ha di lui.

L'espansione Undead Nightmare, inclusa in questa edizione PC e che i fan hanno spesso tributato, aggiunge un tocco soprannaturale al mondo di gioco, introducendo una nuova trama in cui Marston affronta un'apocalisse zombie.

Questo DLC è diventato un cult a sé stante, portando un mix unico di horror e azione che ha saputo conquistare i fan con il suo approccio inaspettato e innovativo.

Non ci resta quindi che aspettare ancora qualche settimana per tornare nel vecchio West e vivere una delle avventure più iconiche della storia dei videogiochi.