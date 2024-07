Ora c'è un audiolibro che vi racconta la storia di Red Dead con la voce di Arthur Morgan

Se, da quando avete giocato Red Dead Redemption 2, vi siete innamorati di Arthur Morgan e della sua voce – prestatagli dal bravissimo Roger Clark – presto potrete sentirla per un bel po'.

Proprio l'attore, infatti, è il narratore della versione audiolibro di Red Dead's History, un nuovo volume che vuole raccontarvi la Storia degli Stati Uniti, e nello specifico del Selvaggio West, attraverso il contesto e le vicende dell'amata saga di Rockstar Games.

Edito da Macmillan, il volume in formato audiolibro ha una durata di 10 ore e 28 minuti, e vi permette di partire alla scoperta del contesto storico, particolarmente violento, che è andato dal 1870 al 1920, e che ha fatto da sfondo alle vicende di John Marston e Arthur Morgan. I due giochi, ricordiamo, erano ambientati nel 1911 il primo e nel 1899 il secondo.

«Come si comportano i Red Dead Redemption come ricostruzioni storiche? In questo avvincente audiolibro» recita la descrizione su Amazon UK, che vi traduciamo.

«Il pluripremiato professore di storia americana Tore Olsson affronta questa domanda e molto altro. Intrecciando le trame e i personaggi dei giochi in un'esplorazione della violenza americana tra il 1870 e il 1920, Olsson dimostra che furono frequentemente le dispute sul capitalismo e la razza, e non solo le partite di poker e le rapine in banca, ad alimentare il bagno di sangue di questi anni turbolenti.

In tal senso, quest'epoca ha molto da insegnarci oggi. Dal West al Profondo Sud, arrivando fino agli Appalachi, Olsson svela il mondo duro e brutale che ha ispirato i giochi, ma che talvolta manca di contesto e complessità sullo schermo digitale. Colorato, frenetico e drammatico, Red Dead’s History fa luce su angoli oscuri del passato americano per giocatori e appassionati di storia».

Nel video proposto nel corpo di questa notizia potete sentire sei minuti di anteprima con la voce di Arthur, anche se (ovviamente) dovete avere una buona dimestichezza con l'inglese.

Se invece leggere è ciò che preferite, allora il volume si trova anche su Amazon Italia (ma sempre in inglese), a un costo di 20 euro per l'e-book e 32,18€ per la stampa da 271 pagine in copertina rigida.

Red Dead Redemption è uscito originariamente nel 2010. Il suo amato seguito, Red Dead Redemption 2, ha invece visto la luce nel 2018.

A tal proposito, vi ricordiamo che anche il nostro redattore Adriano Di Medio ha approfondito i temi della saga in un suo saggio, che trovate a sua volta su Amazon.