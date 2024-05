Remedy sarà alla Summer Game Fest 2024

Mancano ufficialmente tre settimane al Summer Game Fest, l'evento guidato da Geoff Keighley che si terrà il 7 giugno presso lo YouTube Theater di Los Angeles.

Quest'anno la serata vedrà la partecipazione di numerosi annunci da parte di un gran numero di studi di sviluppo.

Ma non è tutto: come riportato anche da GameRant, infatti, sembra che anche Sam Lake di Remedy sarà coinvolto in qualche modo nell'evento.

Su X/Twitter, Lake ha ritwittato l'annuncio di Keighley con un paio di emoji a forma di occhio, le quali anticipano che "qualcosa" potrebbe essere mostrato per l'occasione.

La potenziale presenza di Lake alla Summer Game Fest potrebbe significare diverse cose.

Infatti, anche se di recente Remedy Entertainment ha cancellato il suo titolo multigiocatore dal nome in codice Kestrel, ha ancora diversi progetti in cantiere.

Per cominciare, Alan Wake 2 ha due contenuti scaricabili per la storia che verranno rilasciati prima o poi. La Night Springs Expansion e la Lake House Expansion non hanno date o dettagli confermati al momento, quindi un reveal del DLC potrebbe essere all'orizzonte.

Rimanendo su Alan Wake 2, potrebbe esserci la possibilità di un'uscita fisica, sebbene le vendite siano state inferiori alle aspettative.

Un'uscita fisica, in particolare una “Ultimate Edition”, potrebbe certamente contribuire ad aumentare questi numeri. Insomma, mai dire mai.

Remedy sta lavorando anche a remake completi di Max Payne 1+2. Questi sono entrati recentemente in produzione, quindi un potenziale teaser potrebbe essere cosa buona e giusta.

Inoltre, Remedy ha anche due progetti legati a Control, tra cui un gioco live service e un sequel. Entrambi potrebbero quindi mostrarsi alla Summer Game Fest.

Ricordiamo in ogni caso che per vedere tutti gli eventi della Summer Game Fest 2024 e cominciare a segnare tutto sul calendario potete controllare la nostra lista in costante aggiornamento.