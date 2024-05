Remedy ha cancellato un gioco in lavorazione

Come saprete, Remedy Entertainment - autori di Alan Wake 2 e non solo - ha in cantiere diversi progetti.

Passando per Control (che trovate su Amazon) e Quantum Break, il team finlandese non ama infatti starsene con le mani in mano.

Proprio Remedy ha del resto reso noto alcune settimane fa di aver acquisito la proprietà di Control, anche grazie ad Alan Wake 2.

Ora, dopo che un recente rapporto lo studio ha lasciato trapelare che il suo prossimo gioco multiplayer cooperativo ambientato nell'universo di Control è entrato in piena produzione, arriva ora una brutta notizia.

Come riportato anche da Eurogamer, Remedy ha cancellato il suo gioco multiplayer premium co-op, noto come Codename Kestrel.

Il progetto, nato con il nome in codice Vanguard prima di essere riavviato l'anno scorso, era in sviluppo dallo studio Alan Wake e Control, mentre Tencent avrebbe dovuto occuparsi della pubblicazione.

Remedy ha dichiarato che questa cancellazione consentirà allo studio di concentrarsi su altri titoli del suo portfolio e che coloro che lavoravano a Kestrel sono stati spostati su altri progetti.

Ma non solo: il fabbisogno di investimenti previsto per Kestrel è stato eliminato, così come quello complessivo di reclutamento di Remedy è stato ridotto, con Tencent favorevole alla decisione.

«Codename Kestrel si è rivelato promettente, ma il progetto era ancora nella sua fase iniziale. Gli altri nostri progetti sono avanzati bene e stanno passando alle fasi successive di sviluppo, e concentrarci su di essi ci offre dei vantaggi», ha dichiarato oggi Tero Virtala, CEO di Remedy.

«Possiamo riassegnare i talentuosi sviluppatori di Kestrel a questi altri progetti di gioco, e molte delle nostre funzioni di supporto ottengono un'ulteriore concentrazione sulle loro attività».

Virtala ha ringraziato coloro che hanno lavorato a Kestrel, ribadendo che la decisione di cancellare il progetto è stata presa per ottenere benefici più ampi per Remedy.

L'amministratore delegato ha sottolineato anche che, nonostante la breve durata, Kestrel ha comunque fornito allo studio «preziosi insegnamenti».

Ricordiamo che tra gli altri giochi in lavorazione presso Remedy ci sono i remake di Max Payne 1 e 2, che dovrebbero entrare in piena produzione nel secondo trimestre di quest'anno.

Restando in tema, ricordiamo che Alan Wake 2 è stato il gioco con le vendite più veloci di sempre di Remedy, nonostante non sia ancora rientrato nei costi di sviluppo.