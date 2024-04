Max Payne 1 e 2 Remake non sono scomparsi: ci sono novità per lo sviluppo

Tra le tante cose che stiamo aspettando con ansia di Remedy ci sono anche Max Payne 1 e 2 Remake, progetti già annunciati da un po' di tempo ma rimasto per il momento nell'ombra, ma che non sono del tutto scomparsi.

I due remake sono stati annunciati per la prima volta nel 2022, e da allora Remedy non ci ha dato granché per iniziare ad aspettare i due titoli. Anzi, non ci ha dato proprio nulla.

Advertisement

L'ultima cosa che abbiamo scoperto è che il budget investito da Remedy sarà paragonabile a quello di Alan Wake 2, e nient'altro. Un budget che, tra pochissimo, sarà messo a pieno regime perché Max Payne 1 e 2 Remake stanno entrando in produzione.

Lo rivela direttamente Remedy Entertainment nel report dell'ultima riunione con gli investitori, in cui racconta agli stakeholders (e quindi anche a noi) come stanno andando le cose.

I remake di Max Payne 1 e 2 sono passati infatti dalla fase di preparazione alla produzione. Questo è l'ultimo stadio del flusso di lavoro di un videogioco, che porta poi alla pubblicazione. Si prevede che il gioco entrerà in piena produzione nel secondo trimestre del 2024, quindi possiamo aspettarci l'uscita nel 2025.

Una buona notizia per i fan dell'investigatore hard-boiled più famoso dei videogiochi, il cui ritorno è sempre più vicino.

Contestualmente Remedy ha anche fornito alcuni aggiornamenti sui progetti in sviluppo, che vi riportiamo per punti:

Alan Wake 2 aveva venduto 1.3 milioni di unità all'inizio di febbraio, le vendite sono proseguite con un prezzo medio elevato ma non ha ancora generato entrate da royalty .

aveva venduto 1.3 milioni di unità all'inizio di febbraio, le vendite sono proseguite con un prezzo medio elevato ma non ha ancora generato . Codename Condor , parte del franchise di Control (lo trovate su Amazon), è passato alla piena produzione.

, parte del franchise di Control (lo trovate su Amazon), è passato alla piena produzione. Il team di Control 2 si è concentrato sulla finalizzazione della fase di prova del concept, e potrebbe passare alla produzione sempre nel secondo trimestre del 2024.

Speriamo di saperne al più presto qualcosa di tutti questi progetti, visto che Remedy è sempre molto silenziosa e parca di novità.