Red Dead Redemption 2 come serie TV sarebbe perfetto, o quasi

Red Dead Redemption 2 ha un numero di fan fuori scala, tanto che sono in molti a desiderare una serie TV simile a quella vista con The Last of Us di HBO.

Il titolo open world ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) ha tantissimi appassionati che vorrebbero tornare nelle lande selvagge.

Se quindi i fan di Red Dead Redemption 2 vorrebbero una serie TV all’altezza delle aspettative, è anche vero che del progetto non v'è traccia.

Ora, dopo che una vera e propria serie di Red Dead Redemption (con grafica in-game) è apparsa su YouTube, qualcuno ha ben pensato di usare le IA per dare vita a uno show live-action.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, utilizzando la tecnologia delle intelligenze artificiali, un utente di Reddit ha postato una serie di immagini - che potete visionare coi vostri occhi poco più in basso - le quali ci danno un assaggio di come potrebbe essere Red Dead Redemption 2 se venisse adattato in un film o in una serie TV ufficiale.

Anche se, stranamente, il volto di Liam Hemsworth e quello di Ryan Gosling sembrano apparire il più delle volte, c'è da dire che il risultato non è niente male (al netto delle solite incongruenze grafiche tipiche della "stupidità" delle IA).

