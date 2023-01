Red Dead Redemption 2, i fan vorrebbero una serie TV dopo The Last of Us

Red Dead Redemption 2 ha un numero di fan davvero fuori scala, tanto che sono in molti a desiderare una serie TV sulla falsariga di quella dedicata a The Last of Us di HBO.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) ha infatti ormai diversi anni sul groppone, ma a quanto pare gli appassionati non hanno mai smesso di amarlo.

C’è infatti chi ha deciso di tributarlo dando l’addio al salvataggio di Google Stadia, liberando a sua volta il cavallo a cui ha dato un nome in onore della figlia scomparsa.

Ora, come riportato anche da Gaming Bible, i fan di Red Dead Redemption 2 vorrebbero una serie TV all’altezza delle aspettative, dopo aver visto TLOU di HBO.

The Last of Us ha infatti dimostrato una volta per tutte che gli adattamenti dei videogiochi possono essere davvero perfetti, a patto che seguano il materiale di partenza.

Solo l’anno scorso, Uncharted è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo non ha impressionato un granché il pubblico, così come la serie televisiva di Halo è stata sicuramente un evento, ma non ha messo d’accordo i fan di Master Chief.

Su Reddit, i fan di Red Dead Redemption stanno pensando a come potrebbe essere un adattamento dell’amata serie western di Rockstar, tanto che molti sono assolutamente d’accordo con l’idea.

«Trovate il giusto regista, il team di sceneggiatori, il miglior direttore della fotografia e potrete avere una serie di più stagioni con il supporto di HBO o Showtime. Trovate il cast giusto per completare il nucleo centrale e avrete qualcosa che può funzionare», ha scritto tale ‘srk_koop’.

«La desidero da quando l’ho giocato per la prima volta. Pensate agli attori che potremmo avere come personaggi», ha aggiunto ‘Nearby_Lobster_’. «Mi piacerebbe vederlo, ma raccontando storie di un’epoca diversa della banda Van der Linde, magari la giovinezza di Arthur e John», ha scritto ‘New_Ad_2338’.

Tuttavia, non tutti sono di questo stesso avviso: alcuni fan pensano infatti che i mondi aperti dei videogiochi non si prestino bene a un adattamento, mentre altri ritengono che i titoli siano già abbastanza validi e non abbiano bisogno di essere trasformati in qualcosa di nuovo.

Entrambi i punti di vista sono in ogni caso molto validi, ma c’è ancora un gran numero di persone che vorrebbe vedere Arthur Morgan in live-action. Staremo a vedere se ciò accadrà mai.

Restando in tema, il fan di RDR2 che aveva accumulato oltre 6000 ore di gioco sul titolo Rockstar ha ricevuto un regalo da parte del publisher americano.

Ma non solo: una mod altrettanto interessante rilasciata per il gioco ha rivisto quasi completamente il sistema di leggi presente nel gioco.

Infine, altri appassionati di Red Dead Redemption 2 hanno invece scoperto da poco un contenuto tagliato davvero molto importante.