La serie TV "perfetta" di Red Dead Redemption 2 esiste, grazie ai fan

Red Dead Redemption 2 ha un numero di fan enorme, tanto che sono in molti a desiderare una serie TV in maniera del tutto simile a quella dedicata a The Last of Us di HBO.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo davvero notevole su Amazon) ha diversi anni sul groppone, ma gli appassionati non hanno mai smesso di giocarci.

I fan di Red Dead Redemption 2 vorrebbero una serie TV all’altezza delle aspettative, specie dopo aver visto cosa sono riusciti a tirare fuori con lo show su TLOU di HBO.

Ora, come riportato anche da Gaming Bible, sembra che alcuni appassionati abbiano deciso di portarsi avanti, realizzando la loro serie di RDR.

Una vera e propria serie TV di Red Dead Redemption (con grafica in-game) è apparsa su YouTube e sembra davvero perfetta, tanto da riscuotere un grande successo tra i fan.

Un appassionato sfegatato della saga ha preso in mano la situazione creando una propria serie a episodi dedicata a RDR: questi, realizzati dai fan, sono stati presentati dal canale YouTube The Red Dead Redemption 2 Show.

Il canale ha attualmente più di 4.500 iscritti, ma si spera che questo numero aumenti nei prossimi mesi. Al momento in cui scriviamo, il canale è composto da otto episodi suddivisi in due stagioni, ognuna delle quali scandita da quattro episodi. Poco sotto, trovate il primo episodio.

Siamo pressoché certi che arriveranno molti altri episodi sul canale, senza considerare le storie che possono essere raccontate tirando in ballo le varie trame di Red Dead Online.

