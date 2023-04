Red Dead Redemption meglio di The Last of Us? Una star ne è certa

Red Dead Redemption 2 è un big assoluto, tanto che sono in molti a desiderare un vero e proprio film con attori in carne e ossa.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (che trovate a prezzo basso su Amazon) ha, nonostante l’età, ancora moltissimi giocatori appassionati che lo seguono.

Di recente, l’attore Jack Black (voce di Bowser nel film dedicato a Super Mario) ha infatti chiesto che venga realizzato un lungometraggio dedicato a Red Dead.

Ora, come riportato anche da Wccftech, nella stessa intervista Black ha anche ammesso di preferire RDR a The Last of Us, altro capolavoro che non ha certo bisogno di presentazioni.

Parlando con BBC nell’ambito del press tour per il nuovo film di Super Mario Bros. in uscita nelle sale, il famoso attore e comico Jack Black ha dichiarato che gli piacerebbe vedere un adattamento cinematografico di Red Dead Redemption perché ritiene che la storia del gioco sia persino migliore di quella di The Last of Us.

«Forse ci sarà un film su Red Dead Redemption? Dovrebbe esserci, perché credo che abbia una storia altrettanto buona o addirittura migliore di quella di The Last of Us.»

Anche se l’opinione su quale sia il migliore rimane una preferenza personale e chiunque può avere il diritto di pensarla diversamente, Black ha sicuramente ragione nel dire che la trama di uno dei due capitoli di Red Dead Redemption tiene testa a quella di TLOU.

Detto questo, Black (che ha recitato in Brütal Legend, Broken Age e Psychonauts 2 di Double Fine) ha anche dichiarato che nei prossimi anni potremo aspettarci un numero ancora maggiore di adattamenti di giochi per il cinema e la televisione.

Restando in tema, un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha notato un piccolo dettaglio relativo ai cavalli del gioco dopo quasi duemila ore di gioco.

Ma non solo: alcuni giocatori non riuscivano a giocare a Red Dead Redemption 2 a causa di un bug su PC che ne impediva il lancio con Windows 11, ma ora è arrivata la patch di rito.