Red Dead Redemption 2 vi permette finalmente di vestire i panni di Sadie Adler

Red Dead Redemption 2 è un gioco entrato nella leggenda, specie per il fatto che i fan continuano a rimpolparlo con contenuti di ogni genere.

L'avventura di Arthur Morgan (che trovate su Amazon) è infatti ancora oggi molto apprezzata da una community davvero vasta.

Advertisement

Del resto, c'è chi fantastica su DLC affascinanti ma improbabili, sebbene la nuova aggiunta che vi segnaliamo oggi è un piccolo sogno che diventa realtà.

Difatti, dopo che il personaggio di Sadie Adler è stato immaginato in un ipotetico spin-off, qualcuno ha reso la donna affiliata alla banda di Dutch giocabile in RDR2.

Come riportato anche da GamingBible, una delle ultime mod aumenta i personaggi giocabili del gioco, aggiungendo una terza opzione, ossia proprio Sadie Adler.

Intitolata semplicemente "Playable Sadie Adler", la mod è un semplice reskin del protagonista principale, Arthur Morgan, che offre ai giocatori la possibilità di vestire per una volta i panni di un personaggio differente.

Una mod che permette di vestire i panni di Sadie è una grande e sicuramente gradita aggiunta al gioco, soprattutto perché la donna è considerata da molti il personaggio migliore della serie.

È talmente popolare che molti fan sperano che diventi infatti la nuova protagonista di Red Dead Redemption 3, sebbene a quanto pare il gioco in questione non uscirà a breve. Staremo a vedere se gli sviluppatori ascolteranno le preghiere dei fan: fino ad allora, non ci resta che accontentarci di questa mod gratis.

Sebbene sia quindi piuttosto evidente che Rockstar abbia quasi del tutto smesso di supportare Red Dead Redemption 2, parliamo di un gioco che in ogni caso continua a battere nuovi record di vendita.

Parlando ancora di contenuti aggiuntivi - sempre ad opera dei fan appassionati - avete letto che qualcuno ha introdotto una serie di nuove missioni e contratti da completare, offrendovi così altre ore di gioco?