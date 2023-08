Red Dead Redemption sarà odiato, ma intanto ha già ottenuto un primato

Il port di Red Dead Redemption è tra noi, disponibile da oggi su console PlayStation 4 e Nintendo Switch.

L'edizione non è disponibile a per Xbox, visto che sulle piattaforme Microsoft il gioco è acquistabile e giocabile in retrocompatibilità (lo trovate su Amazon).

Advertisement

L'annuncio ha sollevato diverse polemiche, in primis sul prezzo, tanto che i fan sono davvero infuriati.

Ora, come riportato anche da TwistedVoxel, Red Dead Redemption è già diventato un gioco di tendenza sul PlayStation Store.

Il gioco d'azione western open world di Rockstar Games, è infatti diventato uno dei titoli più in voga su console Sony.

Secondo il PlayStation Store, il "remaster" di Red Dead Redemption è ora tra i giochi più giocati dell'ecosistema PlayStation, oscillando tra il primo e il secondo posto.

Tutta la negatività sui social media non sembra quindi aver influito sul risultato del gioco, così atteso dai fan al punto da battere i suoi diretti concorrenti (sempre vero quindi il detto che recita "chi disprezza compra").

La già citata negatività intorno al port di Red Dead Redemption deriva dall'apparente mancanza di miglioramenti visivi rispetto all'originale del 2010.

L'utente Twitter PlayStation Game Size ha di recente condiviso le statistiche di YouTube relative al trailer per PS4 e Switch, che al momento ha accumulato circa 1 milione di visualizzazioni. La cosa interessante, tuttavia, è che il video ha ricevuto circa 34mila like e oltre 100mila dislikes.

Ora resta solo da capire se Rockstar Games sia davvero al lavoro anche su un'edizione rimasterizzata, come suggerito diverse settimane fa, sebbene è più probabile che il colosso americano abbia semplicemente cambiato idea, realizzando un semplice port del titolo western.

Nel mentre, i fan del gioco Rockstar su Reddit hanno discusso di come l'open world del successivo Red Dead Redemption 2 sia di fatto estremamente bene, ignorando quindi le recenti polemiche sul primo capitolo.

Infine, secondo l'eShop e il sito web di Nintendo per Switch, questa "nuova conversione" del primo Red Dead Redemption richiederà un download di 11,4 GB.