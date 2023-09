Red Dead Redemption, scovato un riferimento ad Arthur nel gioco originale

Il remaster di Red Dead Redemption a quanto pare ha riportato in auge il capitolo originale della saga Rockstar, tanto che qualcuno ha scovato una curiosità legata al sequel.

L'edizione del primo episodio non è disponibile a per Xbox, visto che sulle piattaforme Microsoft il gioco è giocabile in retrocompatibilità (lo trovate su Amazon).

Il gioco, che nonostante le polemiche sembra essere piaciuto e non poco, è quindi tornato sotto la lente di ingrandimento dei fan.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, un giocatore di Red Dead Redemption ha trovato un riferimento ad Arthur Morgan nascosto nel gioco, che forse non avete notato.

Il riferimento al protagonista di RDR2 è stato notato dall'utente di YouTube Indo-J. A quanto pare, infatti, c'è una scena che si svolge tra John Marston e Bonnie MacFarlane in cui i due viaggiano su un cavallo e un carro.

Bonnie si riferisce a John come a «un uomo che ha l'aria di essere passato per il mulino». Elaborando il suo punto di vista, aggiunge di aver vissuto una vita protetta: «A volte vorrei essere stata, beh, più coraggiosa. Essere stata in più posti, aver visto più cose».

È qui che si può cogliere un sottile riferimento ad Arthur. John risponde con: «Se vuole il mio parere, di solito ci vuole più forza per restare che per correre, signorina MacFarlane». In Red Dead Redemption 2, Arthur è rimasto indietro per respingere i Pinkerton, dando a John l'opportunità di scappare.

Quindi, la frase «Ci vuole più forza per restare che per scappare» assume improvvisamente un altro significato.

Nel mentre, i fan del sequel del classico wester di Rockstar su Reddit hanno discusso di come l'open world del successivo Red Dead Redemption 2 sia di fatto estremamente bene, ignorando quindi le recenti polemiche sul primo capitolo.

Infine, se volete fare vostro il remaster del primo capitolo su Nintendo Switch, questa "nuova conversione" del primo Red Dead Redemption richiederà un download di 11,4 GB.