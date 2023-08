Quanto pesa il "nuovo" Red Dead Redemption? Neanche poco

Il port di Red Dead Redemption ha suscitato diverse critiche dai fan, ma ora è emerso anche il peso del gioco relativamente alla versione per console Nintendo Switch.

Questa edizione non è stata annunciata per Xbox, visto che sulle console Microsoft il capitolo originale è ancora acquistabile e giocabile in retrocompatibilità (lo trovate anche su Amazon).

Nonostante tutto, Take-Two si è difesa sostenendo che il prezzo sia giusto (siamo sui 50 euro/dollari), ma i fan sono davvero infuriati.

Ora, come riportato da NintendoLife, secondo l'eShop e il sito web di Nintendo per Switch, questa "nuova conversione" del primo Red Dead richiederà un download di 11,4 GB.

Rockstar Games pubblicherà Red Dead Redemption su Nintendo Switch la prossima settimana e se vi state chiedendo quanto spazio vi servirà per scaricarlo e installarlo sulla vostra console, preparatevi a liberarne un po'.

Questa particolare versione del gioco include non solo il titolo base ma anche l'espansione Undead Nightmare.

Una modalità che mancherà nella versione Switch è invece il multiplayer online, che permette ai giocatori di diventare fuorilegge e di partecipare a varie modalità co-op e multiplayer. Ci vien da pensare quindi che la versione PS4 sarà leggermente più pesante.

Se preferite la versione fisica di questo gioco, la buona notizia è che Rockstar rilascerà una copia retail nel corso dell'anno, il 13 ottobre. I preordini fisici sono ora disponibili.

Ora resta solo da capire se Rockstar Games fosse davvero al lavoro su un'edizione rimasterizzata, come suggerito diverse settimane fa, sebbene a quanto pare la compagnia americana avrebbe semplicemente cambiato idea per realizzare un port 1:1 del classico titolo western.

Fortuna vuole invece che i fan del gioco Rockstar su Reddit hanno discusso di come l'open world del successivo Red Dead Redemption 2 sia di fatto estremamente bene, mettendo a tacere ogni polemica sul primo capitolo.