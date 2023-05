Red Dead Redemption ha finalmente il suo "remake", grazie a RDR2

Nonostante il clamore attorno al sequel, il primo Red Dead Redemption è un gioco che i fan continuano ad amare, tanto da crearne un "remake".

Il secondo targato Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro su Amazon) ha fatto la storia dei giochi open world, ma anche il primo capitolo non è da meno.

Difatti, già nei mesi scorsi TeaserPlay ha creato dal nulla un concept trailer che immagina come sarebbe un eventuale remake in UE5 del primo Red Dead Redemption.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un altro giocatore particolarmente appassionato si è decisamente superato.

Il Red Dead Redemption originale è stato infatti ricreato da un fan utilizzando il comparto tecnico di RDR2.

Questo progetto è opera dello YouTuber "jedijosh920", il quale ha dato vita a diverse sezioni dell'originale RDR utilizzando le mod grafiche di RDR2.

In un video, jedijosh920 crea una nuova versione dell'introduzione di RDR e la prima missione "Exodus in America", dove incontriamo John Marston per la prima volta, in attesa che lasci Blackwater per Armadillo.

Ma non solo: jedijosh920 ha anche ricreato - attenzione allo spoiler che sta per arrivare - la morte di John nella missione finale di RDR.

Il creatore non ha specificato esattamente quali mod siano state utilizzate per dare vita a questo "remake", ma non si può negare che il risultato sia sbalorditivo.

