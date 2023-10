Red Dead Redemption ha avuto un ritorno di fiamma, ma c'è un perché

Il remaster di Red Dead Redemption è disponibile ormai da alcune settimane, ma da poco una patch ha aggiunto al gioco una caratteristica piuttosto importante, ossia i 60 fotogrammi al secondo.

La nuova edizione del primo capitolo della saga western, giocabile su Xbox in retrocompatibilità (lo trovate ) è infatti da poco tornata a far parlare di sé.

Sebbene, nonostante le polemiche, la rimasterizzazione del primo RDR sembra essere piaciuto e non poco, sembra ora che il gioco stia vivendo uno slancio non indifferente.

Dopo la patch dei 60FPS, infatti, sembra che il 16% dei giocatori sia tornato a cavalcare le lande del Far West, su console PS5.

Ricordiamo che gioco nativo per PS4 funzionava a 30 FPS anche su PS5, e molti giocatori erano rimasti piuttosto perplessi dalla cosa.

Ora che i giocatori su PS5 possono giocare a 60 FPS a un gioco di due generazioni fa, un rapporto di TrueTrophies mostra che circa il 16,12% dei giocatori è tornato a giocare al titolo dopo la pubblicazione della patch.

Il rapporto analizza anche come la base di giocatori sia diminuita dal lancio, il che non sorprende per un gioco single-player che richiede una buona parte del vostro tempo per essere completato.

Tuttavia, questo dimostra quanto sia importante per i giocatori che qualcosa funzioni a 60 FPS, soprattutto quando apparentemente non c'era motivo per cui non avrebbe dovuto farlo.

Pur essendo arrivata all'improvviso, si tratta di un miglioramento gradito per quella che è stata generalmente considerata una rimasterizzazione elementare e fin troppo costosa.

