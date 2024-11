Red Dead Redemption a 8K e a 100 FPS sembra un altro gioco

Digital Dreams ha condiviso un video che mostra Red Dead Redemption in esecuzione a 8K e a 100 FPS su una NVIDIA GeForce RTX 4090 con Reshade Ray Tracing.

Non è la prima volta che gioco, apparso per la prima volta nel 2010 (lo trovate in versione fisica per console su Amazon) viene migliorato, soprattutto dopo l'uscita su PC.

Il nuovo porting non sembra infatti aver deluso le aspettative, sebbene ora tocca ai modder.

Difatti, come riportato anche da DSO Gaming, al momento questa è la migliore vetrina per RDR su PC. Guardate il risultato finale nel video sottostante.

Le mod utilizzate dallo YouTuber sono Reality Redemption (di cui vi ho parlato pochi giorni fa), RDR Upscaled Textures e Fast Launch. Ha anche utilizzato Reshade Ray Tracing per migliorare ulteriormente la grafica.

Il risultato finale, come vedete, è davvero sorprendente. Questa versione pesantemente moddata di RDR gira con circa 100 FPS a 8K su una NVIDIA GeForce RTX 4090.

Non so se si tratti di 8K nativi o se Digital Dreams abbia utilizzato NVIDIA DLSS, ma tant'è.

Trattandosi di un gioco vecchio, Reshade può fare miracoli. Ad esempio, può aggiungere all'erba un AO migliore e ombre nello spazio dello schermo.

Questo è un aspetto che mi ha infastidito nella versione originale di RDR per PC.

Poiché il gioco manca di ombre sull'erba e di una soluzione AO più avanzata, il tutto può sembrare piatto in molte aree. È un peccato, perché l'RTGI e l'RTAO avrebbero potuto giovare molto al gioco.

Anche se il gioco è bloccato a 144 FPS, è possibile utilizzare questa mod per sbloccare il framerate.

Inoltre, non ho notato alcuno stuttering, quindi questo è un altro punto a favore. Tuttavia, è un peccato che Rockstar non abbia migliorato la versione PC con alcuni effetti grafici moderni.

Vero anche che Red Dead Redemption può girare anche su smartphone, a quanto pare.