Red Dead Redemption può girare su smartphone, a quanto pare

Il primo Red Dead Redemption è ora disponibile su PC, con prestazioni sorprendenti anche su hardware mobile.

Il gioco, originariamente uscito nel 2010 per PlayStation 3 e Xbox 360 (lo trovate in versione fisica per console su Amazon) non ha certo bisogno di presentazioni.

Del resto, questo nuovo porting sembra aver già fatto breccia nel cuore dei giocatori PC.

Un utente ha condiviso un'immagine che mostra il titolo in esecuzione a oltre 160 FPS su un dispositivo mobile equipaggiato con il chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm (via Wccftech).

L'immagine, pubblicata su X dall'utente "4k_isn", rivela un framerate di 161.7 FPS su un non meglio specificato dispositivo flagship con Snapdragon 8 Elite.

Il filmato originale proviene dalla piattaforma cinese bilibili, ma non sono stati forniti dettagli sull'autore.

È importante notare che il gioco non gira nativamente su Android, ma tramite emulazione, il che potrebbe influire sulle prestazioni.

Nonostante ciò, il chip Snapdragon 8 Elite riesce comunque a raggiungere framerate molto elevati.

Non sono state specificate le impostazioni grafiche utilizzate, ma si ipotizza che il gioco stia girando a una risoluzione di 720p.

Sebbene non si tratti di un risultato straordinario per una GPU desktop moderna, rappresenta un notevole passo avanti per i chip mobile.

Questo risultato evidenzia comunque i progressi compiuti nel settore dei chip per dispositivi mobili, che ora sono in grado di eseguire giochi AAA, seppur più datati, con prestazioni un tempo impensabili per uno smartphone o un tablet.

Va ricordato anche che Red Dead Redemption è un titolo di 14 anni fa, quindi ci si aspetterebbe prestazioni del genere dai chip più recenti di Qualcomm.

Il vero banco di prova sarà vedere come lo Snapdragon 8 Elite si comporta con i giochi più moderni e impegnativi dal punto di vista grafico.

Ricordiamo in ogni caso che attorno a RDR ci sono state diverse polemiche sul prezzo del porting.