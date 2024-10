Red Dead Redemption su PC è «fantastico», e i fan sognano GTA 6

Nonostante qualche dubbio, sembra proprio che Red Dead Redemption su PC abbia fatto il proverbiale botto.

Il gioco, originariamente uscito nel 2010 per PlayStation 3 e Xbox 360 (lo trovate in versione fisica per console su Amazon), è sicuramente un big del genere.

Nonostante le polemiche sul prezzo del port, ieri è stato confermato che anche i giocatori PC possono avventurarsi nel Far West.

Finalmente, dopo 14 anni di attesa, Red Dead Redemption è infatti uscito su PC in bundle con l'espansione Undead Nightmare.

E, come riportato anche da GamingBible, sembra che i giocatori di PC siano soddisfatti da come è stato convertito il classico di Rockstar Games.

Questo porting è dotato di caratteristiche aggiuntive che non si trovano nelle controparti per console, come la risoluzione 4K nativa con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Inoltre, offre supporto fino a Super Ultrawide, upscaling NVIDIA DLSS 3.7 e AMD FSR 3.0 e NVIDIA DLSS Frame Generation.

I fan sono al settimo cielo per la conversione in questione, come ad esempio il Redditor "PrinceOfPersiaHD" che ha dichiarato: «Sembra molto più bello, questa versione per PC è fenomenale».

«Complimenti a Double Eleven [lo studio che si è occupato del porting per PC, NdR]. Sarebbe bello se si occupassero del porting di GTA 6 su PC», ha risposto un fiducioso "X6qPlayer".

«Una conversione fantastica, ho iniziato solo ora a prendermi una pausa da quando è uscito. So che il prezzo è un grosso ostacolo per molte persone, ma state certi che il porting per PC è molto ben fatto», ha esclamato Vult.

Detto questo, nonostante le parole positive per Red Dead Redemption su PC, chi è stato scoraggiato dal prezzo di lancio non ha del tutto torto. Dopotutto, al momento in cui scriviamo, si tratta di un gioco vecchio di 14 anni.

