Red Dead Redemption PC, il "remaster del remaster" dei fan è gratis

Una nuova mod grafica chiamata "Reality Redemption" migliora significativamente l'aspetto visivo di Red Dead Redemption su PC.

Il gioco, apparso per la prima volta nel 2010 per PlayStation 3 e Xbox 360 (lo trovate in versione fisica per console su Amazon) è infatti tornato in auge su personal computer.

Il nuovo porting ha già fatto breccia nel cuore dei giocatori PC, ed è quindi normale che anche i modder si siano già dati da fare.

La mod, creata da un fan (via DSO Gaming), introduce numerosi miglioramenti grafici e prestazionali al gioco originale.

Reality Redemption è attualmente disponibile per il download, permettendo ai giocatori di PC di sperimentare Red Dead Redemption con una veste grafica rinnovata e più vicina agli standard attuali (scaricatela qui).

Questa apporta diverse migliorie tecniche al popolare titolo western di Rockstar Games, come fosse un vero "remaster del remaster".

Tra le principali novità vi sono una gestione ottimizzata della memoria per migliori performance generali, una maggiore distanza di visualizzazione per vegetazione e oggetti, riflessi e particellari di qualità superiore.

Vengono inoltre migliorate le texture di John Marston e di gran parte degli scenari di gioco.

Altri miglioramenti riguardano la fisica dei liquidi e il sistema Euphoria, oltre a un comportamento più realistico dell'intelligenza artificiale dei personaggi non giocanti.

La telecamera di gioco è stata inoltre modificata per avvicinarsi maggiormente a quella di Red Dead Redemption 2.

Nelle prossime versioni, il modder prevede di migliorare ulteriormente le texture dei personaggi secondari e degli edifici, oltre a perfezionare effetti come le ombre delle nuvole, l'illuminazione del cielo e il sistema meteorologico. La distanza di visualizzazione dei veicoli sarà anch'essa ottimizzata.

Per gli appassionati di Red Dead Redemption su PC, questa mod rappresenta un'opportunità per godere di un'esperienza visiva notevolmente migliorata rispetto alla versione base.

Il fatto che tali miglioramenti siano stati realizzati da un modder anziché dagli sviluppatori ufficiali ha suscitato qualche critica nei confronti di Rockstar Games.

