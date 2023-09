Red Dead Redemption 3, ecco il protagonista creato da una IA

Sono molti i fan che attendono al varco un vero e proprio Red Dead Redemption 3, sebbene ad oggi non sia ancora stato confermato nulla.

Dopo il secondo capitolo della saga open world di Rockstar ambientata nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo molto basso su Amazon) sono in molti a bramare un terzo episodio.

Del resto, c'è chi ha messo insieme un concept per la mappa open world dell'eventuale terzo capitolo di Red Dead Redemption.

Ora, mentre i fan hanno già scelto il protagonista perfetto di un RDR3, qualcuno gli ha dato vita grazie alle IA.

Come riportato anche dai colleghi di GamingBible, utilizzando un generatore di immagini generate grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, l'utente di Reddit Captain-Kula ha realizzato una versione molto interessante del protagonista del prossimo ed eventuale Red Dead Redemption.

Non abbiamo idea di come o perché l'IA sia arrivata a questo particolare look, ma non sembra niente male.

Viaggiare nel selvaggio West nei panni di un cowboy nero sarebbe sicuramente un cambiamento gradito dopo Arthur Morgan e John Marston, e potrebbe indubbiamente aprire le porte a ogni sorta di storia e colpo di scena (la somiglianza con lo Django di Quentin Tarantino è sicuramente un punto di forza).

Ora come ora, tuttavia, si tratta solo di un'idea partorita da una semplice IA, sebbene un insider avrebbe di recente lasciato intendere che qualcosa circa un Red Dead Redemption 3 starebbe muovendosi nella giusta direzione.

Restando in tema, un fan ha messo insieme una scelta di casting per una ipotetica serie TV live-action dedicata proprio al classico RDR2, che non sembra essere male proprio per nulla.

Infine, Sarah Bond - vicepresidente aziendale di Microsoft - ha menzionato Red Dead Redemption 2 in versione current-gen in una mail inviata a Phil Spencer, capo di Xbox: vale a dire che una versione PS5 e XSX del gioco era in effetti nei piani.