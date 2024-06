Red Dead Redemption 2, un flashback di Arthur Morgan è stato tagliato?

Un fan particolarmente attento, a distanza di 3 anni da quando venne diffuso ufficialmente, ha notato un particolare dettaglio nel trailer di Red Dead Redemption 2 che suggerirebbe l'iniziale inserimento di un flashback riguardante Arthur Morgan.

In una scena del trailer si può infatti vedere Arthur Morgan, il protagonista di Red Dead Redemption 2, procedere con lo sguardo abbassato, senza voltarsi indietro, mentre dietro di lui sono visibili due croci ed una casa nella distanza.

Non si tratta della prima volta che i giocatori hanno notato cambiamenti nella versione finale del gioco: uno di loro aveva anche evidenziato come John Marston avesse un aspetto diverso e sta lavorando ad una mod per ripristinarlo

Il flashback tagliato diventerebbe particolarmente evidente tenendo conto di alcune conversazioni di Arthur Morgan: nel gioco sono infatti presenti tanti dialoghi nascosti, come la reazione sorprendente di un cowboy di passaggio quando il protagonista recupera il proprio cappello.

Attenzione: di seguito troverete spoiler riguardanti la trama di Red Dead Redemption 2. Se non avete ancora completato l'open world western di Rockstar Games, vi suggeriamo di non proseguire oltre e di chiudere questa pagina.

Nella presentazione di Red Dead Redemption 2 pubblicata su YouTube il 2 maggio 2018, intorno al minuto 1:08 è possibile vedere la scena che menzionava l'utente E4Thekingslayer nel forum Reddit dedicato alla serie Rockstar.

Ebbene, si tratterebbe delle tombe appartenenti alla compagna ed al figlio di Arthur Morgan, dato che il protagonista menziona in diverse parti della trama come siano morti entrambi.

Tuttavia, non è un evento di cui Arthur ha molta voglia — comprensibilmente — di parlare, motivo per cui non vengono citati molto spesso e sono solo pochi personaggi in-game ad esserne a conoscenza.

Questa scena del trailer però non appare nel gioco finale, il che suggerirebbe che inizialmente era prevista un flashback con cui Arthur Morgan li avrebbe ricordati, salvo poi esser stato deciso dagli sviluppatori di tagliarla dal gioco.

Ricordiamo infatti che Eliza, la madre del figlio di Arthur Morgan, pare fosse inizialmente prevista nel gioco, dato che erano stati trovati alcuni suoi dialoghi che, ovviamente, sono stati successivamente tagliati.

Un dettaglio sicuramente interessante ed anche commovente, che fa immaginare ai fan il grande impatto che avrebbe potuto avere questa scena nel modo di interpretare Arthur Morgan.

Passando a qualcosa di decisamente più divertente, un video catturato da un fan mostra il cavallo di Arthur Morgan «vendicare» il proprio padrone.

C'è stato anche spazio per prendere in giro un bug di vecchia data di Red Dead Redemption 2 grazie ad un ulteriore video realizzato da un fan.

Uno dei personaggi più apprezzati del prequel è sicuramente Sadie Adler: l'attrice che le ha dato vita l'ha candidata per un possibile ruolo da protagonista di un terzo capitolo.

