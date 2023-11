Red Dead Redemption 2, un fan è stato "benedetto" da un nuovo evento dopo 500 ore

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è un titolo ancora molto seguito, tanto che qualcuno ha scoperto un nuovo evento dopo ben 500 ore di gioco.

Il western targato Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo interessante) è infatti un gioco amato da una miriade di appassionati.

Del resto, di recente tale "crossed99" ha rilasciato una mod che aggiunge eventi casuali per rendere l'open world più dinamico e vivo.

Ora, mentre il gioco si porta a casa ancora qualche record, un giocatore di Red Dead Redemption 2 in particolare è stato "benedetto" da un evento speciale dopo aver totalizzato ben 500 ore di gioco.

Il giorno del Ringraziamento, Arthur ha sorpreso il giocatore in questione iniziando a canticchiare una canzone mentre era in sella al suo cavallo.

Le parole della serenata sono difficili da distinguere, a causa del timbro vocale molto basso e rauco di Arthur, ma è comunque una gioia da ascoltare.

Come è stato possibile scoprire un evento del genere, mai visto prima? Purtroppo, sembra che non ci siano risposte certe a questa domanda.

A differenza dei momenti in cui i giocatori hanno fatto incontri casuali di vario genere, questo è un evento che non si verifica praticamente mai.

La prova sta nel fatto che l'OP ha giocato 11 volte e solo ora sente la voce di Arthur mentre è in viaggio. Qualcuno ha ipotizzato che il tutto sia legato alla velocità di galoppata o al mite clima atmosferico.

Un altro ha suggerito che Arthur è più incline a cantare durante una corsa se «ha cantato una canzone al campo durante una delle feste». In ogni caso, si tratta di un momento suggestivo di un gioco che ne ha davvero molti dalla sua.

Restando in tema, grazie a una mod di Red Dead Redemption 2 potete da ora scegliere il vostro fedele amico a quattro zampe ed esplorare con lui il vasto open world.

Ma non solo: un'altra mod che vi abbiamo segnalato alcuni giorni fa è in grado di far girare RDR2 a 8K e con meteo dinamico, il tutto utilizzando una RTX 4090.