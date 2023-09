Red Dead Redemption 2, se volete essere i nativi americani ora potete farlo

Rockstar ha sicuramente spesso di supportare Red Dead Redemption 2 con nuovi contenuti, sebbene ad ampliare l'esperienza ci pensano i fan.

Il secondo capitolo della serie open world di Rockstar ambientata nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) continua infatti a essere giocato da un numero incredibile di utentu.

Ora, dopo che un altro fan ha da poco messo insieme un concept di mappa open world per il terzo capitolo, qualcuno ha deciso di ampliare il secondo RDR.

Come riportato anche da GamingBible, un'espansione creata dai fan aggiunge quasi 50 personaggi unici al gioco e, di conseguenza, apporta un gran numero di novità al titolo.

Su Reddit, l'utente HenriettasChicken ha scritto: «Ho lavorato per due settimane senza sosta e ho realizzato una mod dei nativi americani con quasi 50 personaggi unici per voi, cari giocatori di RDR2. Disponibile su Nexus. Divertitevi».

I fan hanno subito lodato il duro lavoro del modder. «Ehi, è bellissimo! Wow!" ha commentato un utente. «Come qualcuno che ha giocato a [Red Dead Online] come personaggio nativo fin dal primo giorno, questo è un lavoro fantastico!» ha scritto un altro fan.

«Sembra incredibile! Ho sempre desiderato giocare nei panni di un nativo americano in un videogioco fin da quando ero bambino», ha aggiunto un altro utente.

Se volete dare un'occhiata a questa splendida espansione, potete scaricarla gratuitamente da questo indirizzo. Vale la pena notare che il tutto è disponibile solo per i giocatori di PC, purtroppo, visto che quelli console sono rimasti a bocca asciutta.

Restando in tema, in questi giorni un insider avrebbe di recente lasciato intendere che Red Dead Redemption 3 sarebbe in arrivo.

Ma non solo: un fan ha messo insieme una scelta di casting per una ipotetica serie TV live-action dedicata proprio a RDR2, che non sembra essere per niente male.

Infine, un video di RDR2 con impostazioni ultra ci fa sognare circa un vero Red Dead Redemption 3.