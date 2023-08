Red Dead Redemption 2 "riporta in vita" il personaggio più odiato del primo gioco

Red Dead Redemption 2 continua a essere al centro dell'impegno dei modder, tanto che ora i fan hanno "resuscitato" nel gioco un personaggio piuttosto odiato proveniente da primo capitolo.

Il classico western di Rockstar (che trovate su Amazon) non sembra infatti aver finito la sua corsa.

Neanche il discusso ritorno del primo Red Dead Redemption sembra voler fermare la notorietà del sequel, tornato a essere davvero molto giocato.

Ora, come riportato anche da GamingBible, una mod ha ricreato magnificamente l'antagonista più odiato di Red Dead Redemption, ossia l'Agente Ross, ma nello stile di Red Dead Redemption 2.

L'Agente Ross da la caccia a John Marston durante la campagna del primo gioco ed è apparso alcune volte durante il secondo capitolo, che funge da prequel, per parlare con Arthur Morgan della banda Van Der Linde.

Il modello ricreato è stato condiviso su Reddit dal suo creatore, TheKey32, che ha dichiarato: «Ho rifatto l'Agente Ross di RDR1 con il motore di RDR2, dato che Rockstar non vuole farlo da sola».

I fan hanno lodato il modello splendidamente realizzato e hanno anche preso in giro Rockstar per non aver speso alcuni dei suoi miliardi per una riedizione più sostanziosa del primo capitolo.

Se ad ogni modo volete mettere le mani sulla mod dell'Agente Ross, gratuitamente, non dovete fare altro che cliccare qui.

