Red Dead Redemption torna su PlayStation e Switch, è ufficiale, ma c'è una brutta notizia

Red Dead Redemption non è più un videogioco old-gen, perché Rockstar ha svelato che il titolo arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch molto presto.

La buona notizia è che la console ibrida (che trovate su Amazon) si arricchisce quindi di un titolo davvero importante, l'ennesimo in una console che non ne ha certo pochi.

Red Dead Redemption sarà infatti disponibile su Switch e PlayStation 4 a partire dal 17 agosto prossimo, unendosi al miliardo di videogiochi che Nintendo ha venduto in questa generazione.

Confermato, per altro, uno degli ultimissimi leak riguardanti il ritorno dell'avventura di John Marston, che includeva proprio la console ibrida.

Ma che fine ha fatto il tanto vociferato Red Dead Redemption Remastered?

«Il 17 agosto, le amate esperienze western Red Dead Redemption e l'horror Undead Nightmare arriveranno insieme per la prima volta su Nintendo Switch e sui moderni sistemi PlayStation.», dichiara Rockstar nel post sul sito ufficiale.

Mentre sappiamo che il titolo avrà una release in formato fisico il 13 ottobre, non ci sono novità su Red Dead Redemption Remastered.

Quella che arriverà il 17 agosto su PS4 e Switch è infatti la versione originale, un porting 1:1 del titolo Rockstar.

Ovviamente è lecito pensare che ci saranno gli accorgimenti del caso per renderlo giocabile e ben fruibile sulle nuove console ma, ricordando anche l'esperienza turbolenta di GTA Trilogy, non possiamo non avere almeno una piccola preoccupazione.

Red Dead Redemption è stato originariamente pubblicato su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2010. Il gioco è stato un successo di critica e commerciale, ottenendo numerosi premi come gioco dell'anno e vendendo oltre 23 milioni di copie nel corso della sua vita.

La buona notizia è che potremmo tornare a giocarci presto, ma la brutta notizia è che, forse, Red Dead Redemption Remastered non è mai esisito a questo punto.