Red Dead Redemption 2, qualcuno ha espanso la mappa del gioco

Red Dead Redemption 2 è un titolo ancora molto giocato, tanto che i fan hanno ora deciso di ingrandire il mondo di gioco.

Il western open world di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo basso) è infatti di base già molto vasto, ma a quanto pare per molti non abbastanza.

Advertisement

Già di recente la mod "Guarma Home" ci ha permesso di costruire la nostra casa sull'isola di Guarma in Red Dead Redemption 2, ma a quanto pare non è finita qui.

Come riportato anche da GamingBible, la mod "Out Of Bounds" espande notevolmente il mondo aperto di Red Dead Redemption 2, consentendo ai giocatori di mettere piede in aree che in precedenza erano state "murate" dagli sviluppatori.

È vero che molte di queste aree sono state chiuse per un motivo, ma i più curiosi tra voi che hanno già esplorato ogni centimetro della mappa del gioco saranno senza dubbio felici di avere l'opportunità di esplorare altre aree.

Questa mod - che trovate qui - non solo vi permette infatti di vagare per campi e foreste che in precedenza dovevano essere visti solo da lontano, ma consente anche ad altri modder di aggiungere nuove strutture e missioni nelle aree in questione.

Insomma, nonostante gli anni sul groppone, Red Dead Redemption 2 è ancora un gioco in grado di regalare soddisfazioni, il che è tutto dire.

"Out Of Bounds" è quindi di una mod perfetta per i fan più accaniti e che non ne hanno ancora abbastanza, come quella che aggiunge 10 missioni nuove di zecca.

Senza contare anche che c'è chi è anche riuscito a scovare nel gioco un vero e proprio vampiro, seguendo una serie di indizi celati alla perfezione.

Infine, sembra proprio che la sequenza di Braithwaite Manor di Red Dead Redemption 2 sia uno dei momenti migliori del gioco, per i fan.