Red Dead Redemption 2, nuove missioni gratis con John Marston (grazie ai fan)

Nonostante Red Dead Redemption 2 sia uscito da oltre cinque anni, i fan non sono ancora disposti ad appendere il cappello da cowboy al chiodo.

Il western Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo molto basso) è infatti un gioco amato da una moltitudine di fan, inclusi ovviamente i modder.

Uno di questi ha rilasciato di recente una mod che aggiunge eventi casuali per rendere l'open world ancora più vivo.

Senza contare anche il modder che ha ripristinato dialoghi inutilizzati di Arthur e John, che poco non è.

Come riportato anche da GamingBible, per gentile concessione di kazyllis su Nexus Mods, la mod "Becoming John Marston" aggiunge a Red Dead Redemption 2 dieci nuove missioni.

Queste permettono ai giocatori di viaggiare indietro nel tempo per rivivere alcuni dei ricordi principali di John durante la sua adolescenza.

Le missioni racconteranno la storia di come John è entrato a far parte della banda Van der Linde e si svolgeranno nell'arco di due anni, tra il 1884 e il 1886, quando il pistolero aveva solo 11-13 anni.

Come si può intuire, la mod permetterà di passare al modello di John adolescente, che incontriamo legato a un albero e minacciato dai fuorilegge fino a quando non viene salvato dallo stesso Dutch.

Vedremo poi John mentre impara le basi della vita quotidiana di una gang, come sgozzare i nemici, nascondersi dai fuorilegge e fare lavoretti.

Se ci state facendo un pensierino, potete scaricare il tutto - in forma gratuita - a questo indirizzo.

Restando in tema, un'altra mod di Red Dead Redemption 2 permette da ora di scegliere il vostro fedele amico a quattro zampe ed esplorare con lui il vasto open world messo in piedi da Rockstar.

Ma non è tutto: sempre per quanto riguarda le aggiunte dei fan, un'altra mod recente che vi abbiamo segnalato alcune settimane fa è in grado di far girare il gioco a 8K e con meteo dinamico, grazie alla potenza di una RTX 4090.