Red Dead Redemption 2, quali sono le missioni più frustranti? I fan non hanno dubbi

La campagna di Red Dead Redemption 2 continua ancora oggi a far discutere i fan del western open world, rimasti colpiti dalla qualità della narrazione di Rockstar Games.

L'avventura è infatti ricca di momenti altamente memorabili difficili da dimenticare, ma riflettendo sulla sua storia — e anche sul finale — per alcuni fan è allo stesso impegnativo non riflettere su come alcune missioni si siano rivelate anche non semplici da digerire.

Game Rant riporta dunque un'interessante discussione dei fan di Red Dead Redemption 2 (lo trovate su Amazon) nel forum dedicato su Reddit, che invita gli utenti a riflettere su quali fossero le missioni più frustranti di tutto il gioco.

Una delle scelte più popolari riguarda l'epilogo in generale, con le missioni affidate da Sadie a John Marston: alcuni utenti sottolineano infatti che vorrebbero solo «costruire la loro casa e sparare ai ratti», trovandosi invece "costretti" a procedere diversamente.

Ma un'altra delle scelte più popolari riguarda invece una delle prime missioni del gioco, quando Arthur Morgan deve liberare Micah dalla prigione — e non è difficile capire il perché, con il senno di poi, possa rivelarsi frustrante.

Chiunque abbia infatti portato a termine la campagna non potrà che provare del risentimento nel non aver potuto compiere scelte diverse, ma in fondo è proprio grazie ai piccoli dettagli costruiti nel corso della storia che la campagna di Red Dead Redemption 2 è diventata così memorabile.

Un aspetto che naturalmente non serve a togliere la frustrazione dei fan, ma forse, almeno in questo caso, è un bene che la community possa sentirsi in questo modo.

La campagna è ricca anche di tanti piccoli easter egg, alcuni dei quali possono rivelarsi molto tragici. Allo stesso tempo, esistono però segreti davvero divertenti, come alcuni dialoghi durante le missioni con Arthur ubriaco.

Ma anche il comparto tecnico di Red Dead Redemption 2 merita ancora oggi profondo rispetto, al punto che alcuni fan hanno notato un dettaglio "next-gen" paragonato a Horizon.