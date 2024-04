Red Dead Redemption 2 giocabile anche su mobile, più o meno

Red Dead Redemption 2 è un gioco impressionante e in grado di tirare fuori le unghie per quanto riguarda il comparto tecnico.

Il western (che trovate su Amazon a prezzo basso) è infatti un big anche e soprattutto dal punto di vista grafico.

Del resto, di recente un dataminer di Red Dead Redemption 2 ha scavato a fondo nei file audio del gioco e ha scoperto un blooper davvero raro.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, Red Dead Redemption 2 può ora girare anche su cellulare: un fan ha infatti "rimpiccolito" l'epopea western sul proprio sistema Android.

Lo YouTuber "Serg Pavlov" ha pubblicato un paio di video che mostrano come Red Dead Redemption 2 gira, se così possiamo dire, sul suo Red Magic 9 Pro tramite emulazione.

Nella descrizione del video, Pavlov scrive che la versione mobile ha problemi di framerate basso, audio zoppicante e in generale "funziona molto male", ma potete vederlo voi stessi nel video poco sopra.

Red Dead Redemption 2 su Android è più un test piuttosto che la prova che il titolo Rockstar sia giocabile su mobile.

Il filmato vede il protagonista, Arthur Morgan, impegnato in attività meno intense, passeggiando per le città e attraversando i campi a cavallo.

I problemi di stuttering persistono anche quando non c'è una sparatoria tra cowboy. In ogni caso, vedere un gioco così sontuoso e massiccio come Red Dead Redemption 2 sul piccolo schermo ha comunque il suo perché.

Considerando che big come Death Stranding e Resident Evil Village ora funzionano relativamente bene su smartphone, forse dovremo aspettare Red Dead Redemption 3 per scoprire se la saga potrà un giorno essere giocata anche su mobile.

Lasciando da parte le versioni per cellulare, un altro YouTuber ha da poco scoperto un'anomalia di Red Dead Redemption 2 che può portare i giocatori in Messico senza l'utilizzo di mod.