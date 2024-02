Red Dead Redemption 2, è possibile esplorare il Messico senza mod

Red Dead Redemption 2 è un gioco enorme, grazie anche alla comunità di modder che lavora diligentemente per creare nuovi contenuti di cui godere.

Il western di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo davvero ridicolo) è infatti ancora preso di mira dai fan di tutto il mondo.

Dopotutto, l'avventura di Arthur Morgan è un gioco in grado di regalare ancora soddisfazioni, anche dal punto di vista delle vendite.

Tuttavia, come riportato anche da GamingBible, ci sono modi per esplorare le profondità del titolo di Rockstar Games senza l'uso di mod.

In precedenza, per esplorare il Messico i giocatori dovevano utilizzare la mod Nuevo Paraiso - Mexico, che funzionava sì a meraviglia, ma che solo un numero ristretto di giocatori poteva utilizzare.

Tutto è cambiato quando lo YouTuber "ZacCoxTV" ha scoperto un'anomalia che può portare i giocatori in Messico senza l'utilizzo di alcuna mod.

Ci sono regole specifiche da seguire per assicurarsi che Arthur non perisca e finisca per respawnare di nuovo sulla mappa principale.

In primo luogo (come potete vedere voi stessi nel video poco sopra), è necessario raggiungere l'area più occidentale di New Austin e usare il cavallo per attraversare l'acqua; a quanto pare, mirando a una roccia evidente in lontananza, si verrà trasportati in Messico.

A questo punto si può, provvisoriamente, esplorare la nuova area. Il problema è che, se ci si allontana troppo dalla mappa messicana, si verifica la situazione di respawn menzionata in precedenza.

Ciò significa che dovrete ripetere la procedura dal principio per tornare in Messico.

Forse altri segreti attendono solo un'anomalia che li porti alla nostra attenzione, o forse dovremo aspettare Red Dead Redemption 3 per avere a disposizione opzioni di viaggio più semplici.

Nel mentre, potrebbe venirvi voglia di rigiocare Red Dead Redemption 2 interamente con una visuale in soggettiva, che troppo male non è.