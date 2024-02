Red Dead Redemption 3, la corsa all'oro è l'idea perfetta dei fan

I fan non smettono di immaginare come potrebbe essere un eventuale Red Dead Redemption 3, il quale sicuramente non verrà annunciato in tempi brevi.

Dopo il secondo episodio della serie western di Rockstar (lo potete fare vostro a prezzo basso su Amazon) sono in molti quelli che metterebbero le mani su un terzo capitolo.

Del resto, i fan stanno già discutendo sull'eventuale protagonista del gioco, quindi è chiaro che l'interesse sia forte e chiaro.

Ora, dopo che lo stesso doppiatore di Arthur Morgan si è detto possibilista circa la realizzazione di RDR3, i fan sono tornati a immaginare il contesto perfetto per il gioco.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, sebbene Rockstar non abbia ancora annunciato formalmente Red Dead Redemption 3, questo non ha impedito ai fan della serie di speculare su ciò che vorrebbero vedere nel prossimo gioco.

I giocatori su Reddit hanno discusso del potenziale periodo storico di Red Dead Redemption 3, con la corsa all'oro in California al centro della scena.

La corsa all'oro si svolse tra il 1848 e il 1855 dopo la scoperta dell'oro a Coloma, negli Stati Uniti, da parte di James W. Marshall.

Come si può immaginare, l'avidità era una delle motivazioni alla base di tutto, e se da un lato contribuì ad alimentare l'economia degli Stati Uniti, dall'altro ebbe un impatto negativo sui nativi americani residenti, causando un declino della popolazione a causa di malattie, fame e, non ultimo, genocidio.

«Pensieri su Red Dead Redemption 3 che potrebbe svolgersi durante la corsa all'oro della California», ha scritto "DodgerCoug", dando il via alla discussione sul forum.

«Una storia e una mappa completamente nuove, ambientate alla fine della corsa all'oro nel 1855».

Sempre "DodgerCoug" ha elencato alcuni elementi che dovrebbero essere inclusi, come l'intera mappa della costa occidentale (più Tijuana), l'aumento dell'immigrazione e il ruolo svolto nella corsa all'oro e nello sviluppo delle ferrovie.

Così come un eventuale RDR3 dovrebbe includere gli spietati fuorilegge e la giustizia dei vigilanti, l'impatto negativo sui nativi americani e molto altro ancora. Insomma, sicuramente un periodo intrigante ma altrettanto tragico da esplorare.

Qualunque sia la storia e il contesto storico di Red Dead Redemption 3, al momento è presto per parlarne, sebbene un insider avrebbe di recente lasciato intendere che qualcosa si sta muovendo per quanto riguarda un terzo capitolo.

Nell'attesa, inoltre, un altro fan ha dato vita a un curioso trailer dedicato al nuovo episodio della serie western di Rockstar.