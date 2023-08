Red Dead Redemption 2 giocabile a 60fps su PS5, ma c'è il trucco

Red Dead Redemption 2 non sembra voler passare di moda, specie per i possessori di console PS5.

Il classico Rockstar sembra infatti avere ancora parecchio da dire.

Complice anche il tanto chiacchierato ritorno del primo Red Dead Redemption, il clamore attorno al sequel è salito a dismisura.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, una sorta di "mod" per PlayStation 5 permette finalmente di giocare a RDR2 a 60fps.

Il gioco, infatti, non ha ancora avuto una patch per i 60 fotogrammi al secondo, sebbene a quanto pare uno YouTuber ci è riuscito, ma su una PS5 hackerata.

«Devo essere sincero, sono incredibilmente infastidito da Sony e dalla sua ignoranza in materia di retrocompatibilità, potrebbe fare molto di più con i giochi PS4 e persino con quelli PS3», ha spiegato.

«Siamo ancora una volta in un'epoca in cui le persone con console hackerate ottengono molto di più dalle loro piattaforme, e non si tratta nemmeno di pirateria, il tutto mentre siamo nel bel mezzo di voci attendibili su PS5 Pro».

A prescindere da chi sia la colpa, i 60 fps sono il minimo che i giocatori si aspettano, anche se i giochi sono più vecchi delle console di nuova generazione.

Restando in tema, grazie a delle specifiche mod e una PS5 modificata, Bloodborne e The Last of Us Part II possono superare addirittura i 100fps.

Ma non solo: alcune settimane fa qualcuno ha ben pensato di usare la tecnologia delle IA per dare vita a uno show live-action di Red Dead Redemption 2, per un risultato davvero strano.

Infine, sempre di recente un altro fan ha messo insieme una scelta di casting per una ipotetica serie TV live-action dedicata proprio al classico Red Dead Redemption 2, e non è per niente male.