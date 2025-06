Il successo travolgente di Space Marine 2 aveva fatto sperare in una nuova era dorata per i videogiochi ambientati nell'universo di Warhammer 40.000, ma la recente pubblicazione della Master Crafted Edition del primo capitolo della saga ha riportato bruscamente tutti con i piedi per terra.

Quello che doveva essere un tributo rinnovato al classico del 2011 di Relic Entertainment, annunciato lo scorso maggio, si è trasformato in uno dei tanti disastri che stanno travolgendo i lanci del mondo dei videogiochi, scatenando una valanga di critiche che stanno mettendo in discussione l'approccio commerciale di Games Workshop e SEGA.

Su Steam ci sono solo 68 recensioni positive, con solo il 27% dei giocatori soddisfatto dell'acquisto di Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition. Nei commenti i giocatori non hanno esitato a definire il prodotto un "cash grab", ovvero un modo per fare soldi facili travestito da miglioramento tecnico.

La situazione appare drammaticamente diversa a seconda della piattaforma di accesso. Su Game Pass, dove il titolo è incluso gratis nell'abbonamento, i giocatori sembrano più disposti a sorvolare sui difetti e godersi l'esperienza per quello che è. Su Steam, invece, dove è necessario pagare il prezzo pieno, le recensioni degli utenti hanno raggiunto la valutazione «perlopiù negativa», un verdetto impietoso che riflette la frustrazione di una community che si sente tradita nelle aspettative.

Le aspettative erano elevate quando Games Workshop e SEGA hanno annunciato quello che preferiscono chiamare non una remaster, ma un'edizione migliorata con texture ad alta fedeltà, risoluzione 4K, modelli dei personaggi aggiornati e un sistema di controlli modernizzato.

Il lancio del 10 giugno su Xbox Series X/S, PC e Game Pass sembrava promettere una seconda vita per un titolo che aveva lasciato il segno oltre un decennio fa.

La speranza è che il team di sviluppo possa riuscire a mettere le mani sul titolo per ridargli giustizia. Per una storia che, per motivazioni diverse, ci ricorda moltissimo quello che è a tutti gli effetti il nuovo Cyberpunk 2077.