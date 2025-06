L'unica certezza dell'arrivo di Stellar Blade su PC è che sarebbe arrivata in tempo zero una nude mod per spogliare completamente Eve.

D'altronde, il titolo di Shift Up ha fatto leva in gran parte sull'avvenenza della protagonista, e i modder non aspettavano altro che poter mettere mani liberamente sul codice di gioco per fare di Eve ciò che volevano.

La nude mod è arrivata alla velocità della luce già con la demo, ma la scena dei modder non si è affatto fermata.

Come riporta Pushsquare, infatti, c'è disponibilità di qualsiasi tipo di mod vi possa venire in mente.

La piattaforma Nexus Mods pullula già di centinaia di mod create dai fan per personalizzare l'esperienza di gioco. Da quelle che modificano i vestiti o ne creano di nuovi, passando per chi cambia l'aspetto del volto delle protagonista del gioco e a volte fa dei mashup strani, e tanto altro.

Alcune patch trasformano addirittura la schermata iniziale del gioco in veri e propri filmati per adulti, mentre altre intervengono direttamente sul modello del personaggio principale con modifiche anatomiche di vario tipo. Non mancano esempi particolarmente bizzarri, come una modifica che sostituisce le mani del protagonista con dei piedi.

Tuttavia, ridurre l'intera produzione della community a semplice materiale per adulti sarebbe ingiusto. Tra le creazioni più interessanti emergono reinterpretazioni creative degli outfit che attingono da altre proprietà intellettuali popolari. Una modifica particolarmente apprezzata trasforma Eve in Morrigan, l'iconica succube della serie DarkStalkers, mentre un'altra propone costumi ispirati alle protagoniste di Sailor Moon.

D'altronde Stellar Blade era molto atteso dalla community PC, e lo dimostrano anche i numeri da record che ha ottenuto sulla piattaforma. Il titolo ha infatti ottenuto un picco massimo di giocatori in contemporanea di ben 183.830 utenti: un vero record per una produzione single-player pubblicata da PlayStation, che batte nettamente ogni altra precedente esclusiva.