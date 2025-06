Durante una recente discussione interna sul futuro dei servizi PlayStation, il presidente di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha dichiarato che l’azienda continuerà ad aggiungere valore a PlayStation Plus, pur rimanendo aperta a “strategie di prezzo dinamiche” per incrementare la redditività del servizio.

La dichiarazione è emersa durante un colloquio con il CEO Hermen Hulst, confermando l’intenzione della compagnia di fare del proprio abbonamento un pilastro sempre più centrale della sua offerta.

«Continueremo ad aggiungere valore e a regolare la nostra strategia di prezzo in modo dinamico per massimizzare la redditività», ha affermato Nishino, lasciando intendere che eventuali futuri aumenti non sono esclusi.

Sony ha già apportato modifiche significative ai costi di PS Plus negli ultimi anni: si ricordano l’aumento dei prezzi in Europa nel 2017 e, più recentemente, quello globale del 2023, giustificato con la promessa di continuare a offrire giochi di alta qualità e vantaggi aggiuntivi.

Nel corso della presentazione, Nishino ha anche condiviso alcuni dati aggiornati: nel 2024, il 22% degli abbonati ha optato per il piano più costoso, PS Plus Premium, in crescita rispetto al 17% del 2022.

Anche PS Plus Extra ha visto un aumento, passando dal 13% al 16% degli utenti nello stesso periodo. Nel complesso, PS Plus ha rappresentato il 14% dei ricavi totali PlayStation nel 2024, in lieve aumento rispetto al 13% del 2022.

Questi numeri suggeriscono che, pur in assenza di una crescita esplosiva, gli abbonati stanno gradualmente scegliendo i piani più costosi. Resta da capire se ciò sia dovuto a un maggior apprezzamento dell’offerta ludica, a un cambiamento di abitudini verso modelli a sottoscrizione come PS Plus e Xbox Game Pass, oppure a una progressiva pressione commerciale.

Insomma, l’evoluzione di PS Plus riflette chiaramente il tentativo di Sony di allinearsi ai nuovi standard del mercato videoludico, sempre più orientato ai servizi.

Tuttavia, aumentare ancora i prezzi dopo soli due anni rischia di minare la fiducia degli utenti, a meno che le novità introdotte non siano realmente significative. Offrire “più valore” deve diventare una promessa concreta, non solo uno slogan. Nel mentre, avete già scaricato i giochi PS Plus di giugno?

Infine, se interessati, potete abbonarvi a PlayStation Plus attraverso le card in vendita su Amazon.