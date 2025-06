La data poteva sembrare quella ideale – ma niente. Nelle scorse ore, vi abbiamo parlato del 17esimo compleanno di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, con l'avventura di Old Snake che arrivò su PS3 il 12 giugno 2008, per chiudere l'epopea di Solid e compagni.

Considerando che, solo poche ore fa, Konami ha tenuto un nuovo appuntamento con Metal Gear Production Hotline (qui la replica, con anche i sottotitoli in italiano), ossia la serie di eventi dove rivela le novità in arrivo per la saga, in molti hanno fatto due più due: la data non può essere casuale, si sono detti, sperando che la compagnia giapponese sfruttasse la vicinanza con la ricorrenza per farci una bella sorpresa.

Sorpresa che corrisponderebbe a liberare Metal Gear Solid 4 dalla prigionia a cui è costretto su PS3, considerando che non è mai arrivato su nessun'altra piattaforma, annunciandolo come parte del Volume 2 della Master Collection.

All'evento, però, purtroppo confermiamo che non c'è stato niente di tutto questo: qualche chiacchiera su Metal Gear Solid Delta, sulla sua nuova modalità Fox Hunt, e nemmeno l'ombra di Old Snake.

Purtroppo per noi fan, ha senso: in questo momento, tutti gli sforzi di marketing di Konami sono concentrati proprio su Delta ed è difficile pensare che annuncino ora qualsiasi cosa che possa fagocitare le attenzioni dei fan di Metal Gear, sottraendole all'imminente lancio di Snake Eater.

La cosa non è stata accolta con troppa felicità dagli appassionati, considerando che al momento in cui scriviamo il video dell'evento conta su 409 Mi Piace, ma anche su 171 Non mi piace – in larga parte, lasciati proprio da chi, nei commenti, piange l'assenza di aggiornamenti sulla Master Collection.

Per scoprire se e quando rivestiremo i panni di Old Snake, insomma, c'è ancora da aspettare: riuscire a far girare il gioco su architetture diverse da quelle di PS3 non è un compito facile, ma speriamo che posa arrivare a un esito positivo. Dopotutto, il buon Snake ha affrontato sfide ben più complesse...