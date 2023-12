Red Dead Redemption 2, fan scopre un dettaglio dopo 3500 ore di gioco

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è un titolo ancora molto giocato, tanto che qualcuno ha da poco scovato un evento davvero particolare dopo ben 3500 ore di gioco.

Il western targato Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) è infatti un gioco con al suo interno una valanga di chicche da scoprire.

Basti pensare al giocatore che è stato "benedetto" da un evento speciale dopo aver totalizzato oltre 500 ore di gioco.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un utente Reddit ha trovato un doppio arcobaleno dopo 3500 ore di gioco.

Altri giocatori nei commenti sono rimasti ugualmente stupiti, perché anche se alcuni hanno già visto un doppio arcobaleno nel corso delle loro partite, questo spettacolo è piuttosto raro e non può essere innescato di proposito.

Un giocatore ha detto: «È fantastico. Nemmeno io l'ho mai visto. So che questa stessa frase viene detta in OGNI thread sui dettagli, ma è ancora valida: è pazzesco che stiamo ancora scoprendo cose in un gioco che è uscito ormai da 5 anni».

Un altro ha aggiunto: «Sono più scioccato dalle 3500 ore», mentre un terzo fan ha infine scritto: «Non l'ho mai visto prima, questo gioco non smette mai di stupirmi».

Red Dead Redemption 2 ha davvero ancora molto da dare alla community, tanto che forse non finiremo mai di scoprire i suoi segreti.

Del resto, ci sono 8 misteri di Red Dead Redemption 2 che forse vi sono sfuggiti, dagli UFO, passando per il Bigfoot e il treno fantasma.

A tal proposito, alla sua sesta partita al titolo Rockstar un fan ha incontrato nel gioco una donna piuttosto... agitata.

Senza contare anche che c'è chi è finalmente riuscito a scovare nel gioco il misterioso vampiro, seguendo una serie di indizi celati davvero alla perfezione.