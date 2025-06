Stando a nuove indiscrezioni, la trama di Grand Theft Auto 6 non sarebbe ancora completa.

In particolare, il quinto e ultimo capitolo del sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) starebbe affrontando una fase di sviluppo piuttosto complicata, definita addirittura come "development hell".

A diffondere l’informazione è stato l’utente GameRoll, già noto nella community per aver rivelato in anticipo dettagli poi confermati sui protagonisti Jason e Lucia, come i loro cognomi, prima ancora dell’uscita del secondo trailer ufficiale.

In seguito, lo stesso leaker aveva condiviso ulteriori informazioni riguardanti la struttura narrativa, elementi di gameplay, modifiche al sistema di copertura, e contenuti tagliati.

Secondo quanto riportato in alcuni screenshot emersi da Discord, i filmati presenti nel trailer 2 di GTA 6 coprirebbero solamente eventi che si svolgono nei primi tre capitoli della storia.

I capitoli 4 e 5, invece, sarebbero ancora in fase di lavorazione, con il quinto in particolare che avrebbe subito numerosi tagli, al punto da necessitare un’importante riscrittura.

Nonostante la data d'uscita ufficiale sia fissata per il 26 maggio 2026, queste indiscrezioni fanno emergere nuove incertezze sullo stato attuale del progetto.

GameRoll, pur dichiarando di basarsi su una fonte ritenuta affidabile — un amico di un presunto sviluppatore Rockstar — ha invitato comunque alla cautela, sottolineando di non poter fornire prove concrete.

«Non ho alcuna prova diretta, solo che le informazioni provengono dalla stessa persona che mi aveva anticipato i cognomi di Jason e Lucia,» ha spiegato il leaker su X.

«Questa persona sostiene di essere amica di un developer Rockstar.» Al momento, da parte di Rockstar Games non sono arrivate conferme né smentite ufficiali. Non ci resta quindi che attendere i mesi che ci separano dall'uscita.

