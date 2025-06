Mortal Kombat 1 sembra offrire un’esperienza sensibilmente migliore su Nintendo Switch 2, ma al momento non tutti possono provarla.

Lanciata da appena una settimana, la nuova console di Nintendo (che trovate su Amazon) ha già mostrato significativi miglioramenti nella resa di numerosi titoli della precedente generazione, anche in assenza di patch dedicate.

È il caso di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma anche di giochi come Mortal Kombat 1, che pur senza un aggiornamento specifico per Switch 2, beneficia chiaramente dell’hardware più potente.

Tuttavia, c'è un problema non da poco: Mortal Kombat 1 fa parte della lista di giochi che, per ora, presentano problemi di compatibilità con la nuova console.

Nintendo ha infatti bloccato l'acquisto di questi titoli sull’eShop di Switch 2, impedendone l’accesso ai nuovi utenti. Solo chi possiede già il gioco e ha salvato i dati può avviarlo sulla nuova console.

Il portale Nintendo Life ha messo alla prova il titolo e ha riscontrato miglioramenti notevoli: tempi di caricamento ridotti, risoluzione più alta e un'immagine molto meno sfocata rispetto alla versione per la prima Switch.

Sebbene la qualità grafica resti al di sotto di quella vista su altre piattaforme, l’esperienza di gioco complessiva risulta comunque più fluida e godibile. Il titolo è persino giocabile online, anche se trovare una partita rimane complicato.

Non è ancora chiaro quando Mortal Kombat 1 verrà pienamente supportato su Switch 2 per tutti gli utenti. Secondo alcuni report, Nintendo e i suoi partner sono già al lavoro per risolvere i problemi di compatibilità.

Si vocifera che Limited Run Games abbia individuato una possibile soluzione per diversi titoli affetti, ma non si conoscono ancora tempi certi per l’implementazione degli aggiornamenti.

Nel frattempo, chi ha già il gioco può godersi un’esperienza migliorata (Isempre che riesca ad accedervi). Fortuna che su Switch 2 ci sono anche giochi che girano alla grande senza compromessi, come ad esempio Cyberpunk 2077.