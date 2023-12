Red Dead Redemption 2, fan incontra un personaggio bizzarro dopo 100 ore

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è un titolo ancora giocatissimo, tanto che qualcuno ha da poco scovato un nuovo evento dopo 100 ore di gioco.

Il western di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo interessante) è infatti un gioco amato da una moltitudine di fan.

Basti pensare che di recente un giocatore di Red Dead Redemption 2 in particolare è stato "benedetto" da un evento speciale dopo aver totalizzato ben 500 ore di gioco.

Ora, come riportato anche da GamingBible, l'utente Reddit E_Hendricks3185 era alla sua sesta partita a Red Dead Redemption 2 quando una donna ha chiesto di potersi unire a lui accanto al fuoco, una donna piuttosto... agitata.

Dopo essersi seduta, la persona ha iniziato a farneticare su come si fosse "ribaltata" un paio di giorni fa, prima di continuare a parlare di scoiattoli, di alcool lunare e di risvegliarsi poi nel torrente.

La donna conclude il tutto dicendo che il suo villaggio è infestato da un demone che ruba i corpi, prima di correre via.

Si tratta di un incontro piuttosto inquietante. L'autore del post ha scritto: «Qualcun altro ha avuto un incontro con questa donna? Sono alla sesta run e questa è la prima volta che la incontro».

L'utente whtda_hell_univrs_iz ha risposto: «Wow. Non l'avevo mai vista prima. Questo gioco non smette mai di stupirmi».

Un altro fan ha spiegato che gli ci sono voluti quattro playthrough prima di imbattersi nella donna, mentre worthonet ha commentato: «Ho 230 ore di gioco e non l'ho mai visto. Questo gioco continua a sorprendermi».

Naturalmente, alcuni giocatori conoscevano già l'evento, ma questo dimostra quanti dettagli siano presenti in questo gioco. Ci vuole davvero tanto tempo per sperimentarli tutti.

Restando in tema, grazie a una mod di Red Dead Redemption 2 potete da ora scegliere il vostro fedele amico a quattro zampe ed esplorare con lui il vasto open world.

Ma non solo: un'altra mod che vi abbiamo segnalato alcuni giorni fa è in grado di far girare RDR2 a 8K e con meteo dinamico, il tutto utilizzando una RTX 4090.

Infine, avete letto che l'attore di Arthur Morgan è convinto che Red Dead Redemption 3 si farà, prima o poi?