Red Dead Redemption 3 vedrà mai la luce? Risponde Arthur Morgan

Con il reveal del trailer di GTA 6 — che, prevedibilmente, sta già battendo ogni possibile record — è chiaro che Rockstar Games abbia puntati su di sé tutte le luci dei riflettori: proprio per questo motivo, molti fan stanno cogliendo l'occasione per continuare a sperare anche nel ritorno di Red Dead Redemption.

Dopo l'incredibile successo ottenuto dal secondo capitolo (che trovate su Amazon) sono tantissimi i fan che giorno dopo giorno continuano imperterriti a incrociare le dita per novità legate agli open world western di pregevolissima fattura, che possano proseguire le storie già raccontate o inaugurare un nuovo ciclo narrativo.

E tra questi fan possiamo ufficialmente aggiungere anche Roger Clark, la voce di Arthur Morgan: come segnalato da GamesRadar+, il protagonista del secondo capitolo si è detto assolutamente convinto che prima o poi uscirà Red Dead Redemption 3, anche se ovviamente non ha alcuna idea di possibili finestre temporali.

Tuttavia, ha anche voluto avvisare i suoi fan su X di non aspettarsi un suo ritorno o di Arthur Morgan: secondo l'attore, la sua storia si può ormai definire completa e non dovrebbe esserci nient'altro da aggiungere.

«Sono certo che un giorno vedremo Red Dead Redemption 3. Ma quando accadrà — non ne ho assolutamente idea. Non contate nemmeno su un coinvolgimento di Arthur. Sento che la sua storia sia stata raccontata».

Effettivamente, a meno che Rockstar non decida di realizzare un altro prequel in grado di giustificarne la sua presenza, bisogna ammettere che la storia di Arthur Morgan viene narrata perfettamente dall'inizio alla fine.

Non sembra, insomma, esserci molto spazio per approfondimenti, ma magari Rockstar un giorno potrebbe dimostrarci il contrario. In ogni caso, il pensiero di Roger Clark potrebbe essere sufficiente per tornare a far sperare i fan, anche se potrebbe volerci tantissimo tempo.

Speriamo solo che non ci vogliano più di 10 anni, come nel caso dell'imminente capitolo di GTA. Che, in un certo senso, potrebbe raccogliere anche la "eredità" di Arthur: secondo molti fan, il protagonista maschile sembra somigliargli molto.

Ma chi potrebbe invece essere protagonista di Red Dead Redemption 3? Alcuni fan sono convinti che potrebbe seguire l'esempio di GTA 6 e introdurre una protagonista femminile, che sia Sadie Adler o un personaggio inedito.