Red Dead Redemption 2, qualcuno ha creato un'espansione giocabile (con un nuovo personaggio)

Red Dead Redemption 2 è un gioco supportato da sempre da un gran numero di modder.

Il western targato Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo basso) è ancora molto amato da migliaia di giocatori, quindi è normale che di tanto in tanto sbuchino contenuti nuovi di zecca realizzati dai fan.

Advertisement

Basti pensare che un appassionato di Red Dead Redemption 2 ha poco deciso di offrire un bonus dedicato a John Marston - protagonista del primo RDR - a chi ama il secondo capitolo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, c'è una mod in particolare che i giocatori stanno amando, visto che parliamo di un'espansione del gioco principale: Life of Crime.

Questa permette ai giocatori di godere di nuove avventure nel selvaggio west di Rockstar. La mod, creata da CruelMasterMC, permetterà di vestire i panni di un personaggio completamente nuovo (maschio e femmina che sia).

Questa nuova avventura contiene un nuovo albero delle abilità, un sistema di classifiche, una rapina al treno e la missione introduttiva. I giocatori possono ovviamente anche sbloccare armi e guadagnare denaro dalle missioni di Life of Crime.

Se ci state facendo un pensierino, sappiate che potete scaricare il tutto - sempre e solo gratuitamente - da questo indirizzo.

Restando in tema di aggiunte dei moddern, grazie a una mod di Red Dead Redemption 2 potete da ora scegliere il vostro fedele amico a quattro zampe ed esplorare con lui il vasto open world.

Ma non è tutto: di recente è stato pubblicato un altro filmato dedicato a RDR2 con impostazioni ultra, il quale ci ha fatto sognare in 8K e a 60 fotogrammi al secondo.

Infine, se il Far West è la vostra passione vi ricordiamo anche che Rockstar Games si sta preparando ad Halloween con nuove modalità di gioco, ricompense "macabre" e nuovi cosmetici per Red Dead Online.