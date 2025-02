Red Dead Redemption 2 è sempre più da record

A distanza di oltre cinque anni dall’uscita su PC, Red Dead Redemption 2 continua a sorprendere.

Grazie a un massiccio sconto su Steam, il capolavoro di Rockstar ha raggiunto un nuovo record di giocatori contemporanei, con un picco di 99.993 utenti connessi nelle ultime 24 ore, come riportato da The Gamer.

Si tratta di un balzo notevole rispetto al precedente record di 86.717 giocatori, registrato solo qualche giorno fa.

Prima ancora, il massimo storico era di 77.655 utenti nel novembre 2023, mentre al lancio su Steam nel 2019 il gioco aveva raggiunto un picco di “appena” 55.271 giocatori.

L’impennata di giocatori è direttamente collegata agli sconti sui titoli Rockstar, che hanno visto Red Dead Redemption 2 (che trovate fisico su Amazon) scendere al prezzo più basso di sempre:

L'edizione base è infatti offerta a 14,99 euro, mentre la Ultimate Edition è disponibile a 17,99 euro. Anche altri titoli Rockstar hanno beneficiato dell’iniziativa, con Grand Theft Auto IV: Complete Edition.

Il caso di Red Dead Redemption 2 non è isolato. Le promozioni su Steam hanno spesso riportato in auge titoli che sembravano ormai destinati all’oblio e sicuramente meno meritevoli del big Rockstar.

Ancora una volta, il potere degli sconti dimostra di poter riportare l’attenzione su giochi anche a distanza di anni, facendo riscoprire capolavori come Red Dead Redemption 2 a una nuova generazione di giocatori.

Rockstar sa come far rialzare un titolo dal limbo. In un mercato dove tutti sembrano rincorrere l'ultima novità, Red Dead Redemption 2 continua a fare il suo corso, con sconti che non solo abbassano il prezzo, ma rilanciano l’interesse. Se qualcuno pensava che un gioco uscito nel 2018 fosse destinato all'oblio, si sbagliava di grosso.

