Un "pezzo" di Red Dead Redemption 1 rivive nel 2 grazie ai fan

Red Dead Redemption del 2010 è considerato uno dei capolavori di Rockstar Games, un gioco che ha ridefinito il genere degli open world grazie alla sua narrativa avvincente e ai personaggi memorabili.

Con Red Dead Redemption 2 (che trovate su Amazon), Rockstar ha alzato ulteriormente l’asticella, offrendo un’esperienza di gioco immersiva e carica di emozioni.

Per i fan del primo capitolo, un luogo che suscita sempre grande nostalgia è il MacFarlane Ranch, dimora di Bonnie MacFarlane e di suo padre Drew.

Per chi desidera esplorare il ranch nella sua gloria originale, il modder SoggyFry ha creato una mod chiamata MacFarlane's Ranch 1907 Extension, come riportato anche da GamingBible.

Disponibile gratuitamente su Nexusmods, questa espansione riporta il ranch a un aspetto più simile a quello di Red Dead Redemption.

Nel gioco originale, il ranch svolge un ruolo cruciale nelle fasi iniziali della storia di John Marston, diventando un rifugio sicuro e il luogo in cui si consolida il suo legame con Bonnie.

Essendo un prequel, Red Dead Redemption 2 offre una versione del MacFarlane Ranch che appare meno sviluppata rispetto a quella vista nel primo capitolo, rispecchiando il periodo antecedente agli eventi di John Marston.

Tuttavia, i fan potrebbero essere delusi dall’assenza di Bonnie e Drew, le cui storie si intrecciano con quelle di Marston solo più avanti nella cronologia.

«La mod aggiunge elementi simili a quelli visti in RDR1 all’interno di RDR2,» spiega SoggyFry nella descrizione.

Gli aggiornamenti includono un interno del granaio completamente arredato, un poligono di tiro con bottiglie interattive e altri dettagli che richiamano il rifugio del gioco originale.

Inoltre, il creatore suggerisce di scaricare una mod complementare, anch’essa disponibile su Nexusmods, per completare l’esperienza e arricchire ulteriormente i dettagli del ranch.

Come accade per la maggior parte delle mod, anche questa è compatibile esclusivamente con la versione PC di Red Dead Redemption 2. I giocatori su console dovranno accontentarsi di ammirare il risultato da lontano.

È incredibile però come la passione dei fan riesca a tenere in vita luoghi e sensazioni legati a capolavori come Red Dead Redemption.

Questa mod - come tante altre - non è solo un’aggiunta estetica, ma un vero e proprio tributo a uno dei capitoli più amati della saga. Secondo me, se Rockstar abbracciasse ufficialmente queste iniziative, il futuro delle mod potrebbe diventare ancora più brillante.