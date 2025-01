I fan di Red Dead Redemption 2 scelgono il cast perfetto per un film

Nel panorama attuale, dove le trasposizioni di videogiochi in film e serie TV stanno guadagnando sempre più terreno, un titolo in particolare continua a far parlare di sé tra i fan, con una richiesta chiara: un adattamento cinematografico di Red Dead Redemption 2.

Nonostante il gioco sia un capolavoro del 2018 (e lo trovate anche su Amazon), ancora non ha ricevuto un trattamento live-action, ma gli appassionati sembrano avere già in mente il cast perfetto per portarlo sul grande schermo.

In questi ultimi anni, adattamenti come The Last of Us, Fallout e Arcane hanno dimostrato che trasporre un videogioco in un prodotto cinematografico o televisivo non è solo possibile, ma può anche essere estremamente fruttuoso.

Nel caso di Red Dead Redemption 2, che ha lasciato il segno come uno dei videogiochi più iconici della storia recente, i fan non hanno perso tempo nel formulare le proprie idee su chi potrebbe interpretare i protagonisti della storia (via GamingBible).

Su un forum di Reddit, un utente ha condiviso una lista di attori che, secondo loro, sarebbero perfetti per dar vita ai personaggi del gioco.

La lista è lunga e ben dettagliata, ma alcuni dei nomi più interessanti includono Brandon Sklenar nei panni di Arthur Morgan, Taylor Kitsch come John Marston, Jeffrey Dean Morgan come Dutch van der Linde e Willem Dafoe nei panni di Hosea Matthews.

Altri ruoli cruciali sarebbero affidati a Diego Luna come Javier Escuella, Lauren Cohan come Abigail Marston, Letitia Wright come Tilly Jackson, Katheryn Winnick come Sadie Adler e Helena Bonham Carter come Miss Grimshaw.

Questi attori sono stati scelti per le loro capacità di interpretare personaggi complessi e sfaccettati, proprio come quelli presenti nel gioco, e la discussione sui social ha subito guadagnato un enorme consenso, con oltre 500 commenti in pochissime ore.

Tuttavia, non sono mancate anche delle critiche. Alcuni utenti hanno sollevato delle perplessità, come nel caso del personaggio di Arthur Morgan, per il quale è stato scelto un attore considerato troppo giovane rispetto al personaggio nel gioco, che ha un'età maggiore rispetto a quella di altri protagonisti come Lenny.

Nonostante queste osservazioni, la maggior parte dei fan si è detta entusiasta all’idea di un cast del genere (che neppure a me dispiacerebbe, a dirla tutta).

Ovviamente, al momento si tratta solo di speculazioni e sogni di fan, dato che non ci sono conferme ufficiali riguardo a un adattamento cinematografico di Red Dead Redemption 2.

Vero anche che i fan di Red Dead vorrebbero da tempo una serie TV all’altezza delle aspettative, tant'è che qualcuno l'ha immaginata grazie alle IA.