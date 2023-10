Red Dead Redemption 2 compie 5 anni: è «uno dei più grandi capolavori»

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è ancora così bello che sapere che oggi, 26 ottobre 2023, il gioco compie ben 5 anni ci fa sentire un brivido lungo la schiena.

Il western targato Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo molto basso) è infatti ancora giocato da moltissimi giocatori, quindi non sorprende che un gioco così importante sia ancora così chiacchierato.

Advertisement

Del resto, vedere RDR2 con impostazioni ultra ci ha fatto sognare in 8K e a 60 fotogrammi al secondo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Red Dead Redemption 2 ha ufficialmente compiuto cinque anni e i fan stanno festeggiando il suo compleanno.

«Era il massimo all'epoca, è ancora il massimo oggi. Questo capolavoro non è invecchiato neanche un po'», ha scritto l'utente Twitter "Ablirr_".

No Twitter.com URL defined

Questo, mentre il fan di nome "kieropal" ha aggiunto: «Auguriamo il più felice dei compleanni a uno dei più grandi capolavori che abbia mai avuto il privilegio di giocare! Questo gioco ha cambiato la mia vita e la banda si sente come una parte di me, sono come una famiglia! Fuorilegge per la vita».

Un altro appassionato, invece, ha semplicemente dichiarato: «La mia migliore esperienza in un videogioco». Insomma, RDR2 è un capolavoro conclamato, oggi come ieri, e a quanto pare lo sarà ancora per molto tempo.

Non è la prima volta che i giocatori impazziscono per il titolo: nelle scorse settimane i fan del gioco Rockstar su Reddit hanno discusso anche di come l'open world di Red Dead Redemption 2 sia fatto estremamente bene.

Del resto, a quanto pare solo il prossimo GTA 6 riuscirà a fare di meglio dal punto di vista grafico.

Non sappiamo inoltre se Rockstar abbia in programma un Red Dead Redemption 3. Sarebbe strano il contrario, in effetti, visto anche che le prime voci iniziano a puntare proprio in quella direzione.