GTA 6 sarà graficamente superiore all'ultimo big Rockstar

A prescindere dal fatto che GTA 6 non si sia ancora mostrato al mondo intero, sono in molti a credere che graficamente sarà un passo avanti rispetto al passato.

Il sequel di GTA V (trovate l’edizione current-gen ) è sicuramente uno dei giochi più attesi dei prossimi mesi.

Sebbene proprio in queste ore i giocatori hanno iniziato a discutere del successivo GTA 7, il sesto capitolo del franchise resta in cima alla lista dei titoli più ambiti.

Come riportato anche da GamingBible, grazie all'aggiunta di un nuovo motore grafico, Grand Theft Auto 6 è destinato ad essere anni luce avanti rispetto ai precedenti titoli Rockstar, come Red Dead Redemption 2, in termini di grafica.

Secondo la testata francese Rockstar Mag, il motore RAGE sarà responsabile di un significativo miglioramento della grafica e della fisica di Grand Theft Auto 6, modificando anche caratteristiche come lo scorrere del tempo, la qualità del rendering e l'intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a miglioramenti visivi niente male grazie all'introduzione dell'Unreal Engine 5, ma Rockstar a quanto pare ha deciso di andare oltre, utilizzando caratteristiche dell'engine mai viste prima.

Se si crede a queste nuove informazioni, si tratterà di un drastico miglioramento rispetto a Red Dead Redemption 2 del 2018, una notizia a tratti entusiasmante se si considera che il titolo western con protagonista Arthur Morgan è ancora stupefacente oggi come cinque anni fa.

Del resto, pare che Rockstar abbia assunto oltre 20 ingegneri per sviluppare un sistema di simulazione dell'acqua estremamente accurato per GTA 6.

Vero anche che RDR2 è ancora in grado di darci enormi soddisfazioni dal punto di vista grafico, che poco non è.

Nell'attesa di vedere che grafica avrà GTA 6, alcuni fan hanno deciso di ingannare il tempo dando vita a trailer realizzati in Unreal Engine 5, davvero sorprendenti.