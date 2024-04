Rayman sta per tornare, ma non in un videogioco

Rayman è purtroppo uno di quei personaggi dimenticati da Ubisoft ormai da diversi anni.

Nonostante i giochi a lui dedicati siano un bel po' (e li trovate su Amazon), la mascotte della casa transalpina non ha al momento un ritorno pianificato.

Vero anche che Rayman Legends ci aveva soddisfatti, sebbene i tempi per un ritorno vero e proprio siano maturi.

Ora, mentre di recente un video mostra come potrebbe apparire un remake di Rayman 3 in Unreal Engine 5, arriverà a breve anche il gioco da tavolo ufficiale.

Come riportato anche da GamesRadar, un vero e proprio boardgame dedicato a Rayman è in arrivo nel corso dell'anno.

Non si sa ancora molto di questo spin-off, ma è stato confermato che il gioco (prodotto da Flyos, responsabile di un tie-in di Vampire: The Masquerade) uscirà nel terzo trimestre del 2024.

Il boardgame in questione sarà inoltre progettato da Maxime Tardif, la mente dietro il gioco di costruzione di motori Earth.

Ecco il comunicato ufficiale:

Scopri Rayman come mai prima d'ora in una nuovissima avventura da tavolo! Fai squadra con i tuoi eroi preferiti in una corsa epica, schivando i pericoli e salvando i Teensies!

Progettato dall'acclamato Maxime Tardif (EARTH) e da FLYOS, il gioco promette un'azione entusiasmante per 2-5 giocatori, dai 7 ai 77 anni. Diventa una leggenda nella Radura dei Sogni e tieniti pronto per il lancio nel terzo trimestre del 2024.

Restando in tema boardgame, il gioco da tavolo cooperativo di Mass Effect vedrà i giocatori combattere contro Cerberus nei panni di Shepard, Tali, Garrus, Liara e Wrex.

Ma non è tutto: se volete altri giochi da tavolo o di ruolo ispirati ad alcuni grandi videogiochi di successo, sappiate che negli ultimi mesi ne sono stati svelati davvero molti, anzi, moltissimi: Tomb Raider, Call of Duty, Diablo e Apex Legends.